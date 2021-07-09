بنزرت: إقرار حجر صحي شامل بمعتمدية ماطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وات -

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الجمعة، عن اقرار حجر صحي شامل بمعتمدية ماطر أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين (10 و11 و12جويلية الجاري).واوضح المصدر لـ"وات" ان هذا القرار يندرج ضمن الاجراءات الوطنية والجهوية الهادفة الى كسر حلقات العدوى وتفادي مزيد انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وقد أملاه التطور السريع لمعدّل الاصابات بالفيروس الذي بلغ 547 إصابة على 100 ألف ساكن بسبب عدم الالتزام باجراءات وبروتوكولات الصحة العامة، رغم مجهودات العاملين في المنظومة الصحية والسلط الجهوية والمحلية وبقية شبكات التطوع، وفق تعبيره.يشار إلى ان ولاية بنزرت شهدت طفرة غير مسبوقة من الاصابات والوفيات جراء الاصابة بالوباء، وهو ما حتّم اقرار الحجر الصحي الشامل بكل من معتمديات بنزرت الشمالية، وبنزرت الجنوبية، وجرزونة، ومنزل بورقيبة، وتينجة، وجومين، الى جانب منع التنقل بمعتمديات غار الملح، وراس الجبل، وسجنان، يومي السبت والاحد المقبلين، وغيرها من الاجراءات الزجرية والوقائية من خلال التدعيم اللوجستي والتي شملت اغلب الفضاءات الاستشفائية.