تاجيل فعاليات اربعينية المفكر الراحل هشام جعيط ببيت الحكمة الى موعد لاحق

اعلن المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون "بيت الحكمة" اليوم الجمعة عن تاجيل فعاليات اربعينية المفكر والمؤرخ الراحل هشام جعيط الى موعد لاحق نظرا للوضع الصحي القائم بسبب انتشار وباء "كوفيد-19" .وكانت "بيت الحكمة" قد اطلقت اسم الفقيد هشام جعيط على جناج بمقرها تكريما لروحه وتثمينا لمسيرته وهو الذي تولى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون في الفترة بين 2012 و2015 واهدت عائلته مكتبته الى المجمع لتنظم الى مجموعة المؤلفات القيمة التي تقدمت بها نخبة من العلماء والمفكرين والمبدعين على امتداد عقود.ويعد هشام جعيط احد ابرز المفكرين في العصر الحديث والمؤثرين من الذين ناقشوا جملة من الاشكاليات المحورية في التاريخ الاسلامي واهم مكونات الفكر الاسلامي والموروث الحضاري عموما ومن ابرز مؤلفاته "الفتنة ..جدلية الدين والسياسة في الاسلام المبكر" و"الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي" و"السيرة النبوية".