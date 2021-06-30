انطلاق برنامج العطلة الآمنة غدا الخميس

تحت شعار "معا من اجل عطلة امنة" ينطلق بداية من يوم الخميس غرة جويلية برنامج العطلة الآمنة الذي يمتد الى غاية نهاية شهر اوت القادم.ويأمل المرصد الوطني لسلامة المرور الذي أعد البرنامج مع عديد الشركاء الى التخفيض من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات ،وذلك بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل في نفس الفترة خلال الثلاث سنوات الفارطة.كما يهدف البرنامج إلى التخفيض من عدد الوفيات المرتبطة بالافراط في السرعة بنفس النسبة ايضا (30 بالمائة) مقارنة بالمعدل المسجل خلال ال3 سنوات المنقضية.وأكد المرصد في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء ، أن تحقيق هذه الأهداف ممكن عبر تضافر الجهود وطنيا وجهويا ،وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية لتحدي الظواهر الأكثر تسببا في حوادث المرور ، هي الإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال اثناء السياقة وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان.ووضع المرصد الوطني لسلامة المرور خطة اتصالية لبرنامج العطلة الآمنة لهذه السنة ، من ابرز بنودها تمرير رسالة طمأنة الى المواطن التونسي وابراز الجوانب الزجرية والوقائية ، الي جانب الأنشطة التحسيسية وتسليط الضوء على الخصوصيات الجهوية والمتابعة الدورية للنتائج المسجلة(إحصائيات الحوادث)على المستويين الوطني والجهوي.تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج سينفذ بالتعاون بين المرصد الوطني لسلامة المرور والمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وإدارة حرس المرور وشرطة المرور والديوان الوطني للحماية المدنية والادارة العامة للشؤون الجهوية الى جانب وزارات الصحة والشؤون المحليةوالبيئة والتربية والنقل واللوجستيك وشركة تونس للطرقات السيارة والشركة الوطنية للنقل بين المدن وديوان التونسيين بالخارجإلى جانب ايضا الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي والجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة والمنظمة التونسية للنقل والخدمات والجمعيةالوطنية للسلامة المرورية وجمعية تونس للسلامة المرورية وجمعية سفراء السلامة المرورية والجمعية التونسية للسلامة والاخلاق المرورية والنادي الوطني التونسي للسيارات.