التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي في لقائه مع الأهلي المصري

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أعلن الترجي الرياضي التونسي عن التشكيلة الأساسية التي سيعول عليها المدرب معين الشعباني في لقاء اليوم السبت مع فريق الأهلي المصري في اطار الدور نصف النهائي ذهابا لكأس رابطة الأبطال الافريقية، بملعب حمادي العقربي برادس.في حراسة المرمى: معز بن شريفيةفي الدفاع : حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - الياس الشتيفي الوسط : محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيثفي الهجوم : ويليام توغي - حمدو الهوني - عبد الباسط خاليديذكر أنّ اللقاء سينطلق اليوم عند الساعة الخامسة مساء ، وسيديره الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.