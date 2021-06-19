التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي في لقائه مع الأهلي المصري

وات - أعلن الترجي الرياضي التونسي عن التشكيلة الأساسية التي سيعول عليها المدرب معين الشعباني في لقاء اليوم السبت مع فريق الأهلي المصري في اطار الدور نصف النهائي ذهابا لكأس رابطة الأبطال الافريقية، بملعب حمادي العقربي برادس.
في حراسة المرمى: معز بن شريفية
في الدفاع : حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - الياس الشتي
في الوسط : محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث
في الهجوم : ويليام توغي - حمدو الهوني - عبد الباسط خاليد
يذكر أنّ اللقاء سينطلق اليوم عند الساعة الخامسة مساء ، وسيديره الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.
في حراسة المرمى: معز بن شريفية
في الدفاع : حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - الياس الشتي
في الوسط : محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث
في الهجوم : ويليام توغي - حمدو الهوني - عبد الباسط خاليد
يذكر أنّ اللقاء سينطلق اليوم عند الساعة الخامسة مساء ، وسيديره الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.
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