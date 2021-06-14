وزير التربية: أكثر من 146 ألف مترشح يجتازون امتحان الباكالوريا بداية من الأربعاء ووزارة التربية جاهزة لإنجاح الموعد

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- يشرع، يوم الجمعة 16 جوان الجاري 146.129 مترشحا من مختلف الشعب في اجتياز الباكالوريا دورة 2021 وسط إجراءات صحية استثنائية، على أن تصدر نتائج الدورة الرئيسية يوم 4 جويلية 2021.وأكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، الاثنين، في مؤتمر صحفي، استعداد الوزارة لإنجاز الامتحانات الوطنية لاسيما امتحان الباكالوريا دورة 2021، والتي حطمت الرقم القياسي من حيث عدد المترشحين بعد دورة 2008 حيث فاق آنذاك عدد المترشحين 165 ألف.وقال "وزارة التربية جاهزة لإنجاز الامتحانات الوطنية بفضل كفاءاتها على المستوى المركزي أو الجهوي للخروج من هذه الوضعية الصعبة بأقل الأضرار الممكنة".وأوضح بأن الوزارة تقوم بالتنسيق اليومي مع وزارة الصحة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي ومعرفة كيفية التعامل معه، مؤكدا توفير كل مستلزمات الوقاية الصحية في كافة مراكز الامتحان لفائدة الإطار التربوي والتلاميذ.وسيتم تطبيق بروتوكول صحي خاص بالامتحانات وقع التوافق حوله مع وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الإطار التربوي والتلاميذ، وفق الوزير، الذي أكد أنه سيقع تطبيق التباعد الجسدي بين التلاميذ من خلال وضع ما بين 12 و15 مترشحا في القاعة الواحدة.ودعا وزير التربية أولياء المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا إلى تحذير ابنائهم من مغبة محاولة الغش في امتحان الباكالوريا أو حمل أي أجهزة الكترونية أو هواتف جوالة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعتمد هذه الدورة لأول مرة على سلم جديد للعقوبات ضد مرتكبي الغش أو الذين يحاولون ارتكابه.وأفاد السلاوتي بأن جميع البرامج المخففة خلال السنة الدراسية الحالية بسبب الجائح الصحية تم استكمالها، مؤكدا أن مضامين امتحان الباكالرويا ستتمحور حول تلك البرامج المخففة وأنه لا مجال للتسهيل في هذا الامتحان حفاظا على مصداقية الشهادة العلمية.12 الف مترشح جديد لامتحان الباكالوريامن جهته قدم مدير عام الامتحانات حوصلة حول أبرز المؤشرات بخصوص المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2021، كاشفا عن زيادة عدد المترشحين لهذا الامتحان بأكثر من 12 ألف مترشح مقارنة بالعام الماضي اي حوالي 9 بالمائة.وقال ان اغلب المترشحين يجتازون الباكالوريا لاول مرة، سواء من المعاهد العمومية اوبصفة فردية مشيرا الى شعبة الاقتصاد والتصرف تستحوذ على أكبر عدد من المترشحين تليها شعبة العلوم التجريبية والآداب والعلوم التقنية في حين تفوق نسبة المترشحين من الإناث بكثير نسبة المترشحين الذكور الذين ترتفع أعدادهم فقط في شعب العلوم التقية وعلوم الإعلامية والرياضة.وكشف الولباني عن استعداد الوزارة لتمكين المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية من اجتياز امتحان الباكالوريا في ظروف ملائمة، من بين 27 مترشح حامل لإعاقة خفيفة و61 كفيف سيجرون الامتحان اعتمادا على حروف "البراي"، ومترشحة من أطفال القمر خصصت الوازرة لها مركز امتحان على ذمتها بالمنستير.وسيتكفل حو 170 ألف موظف لوزارة التربية على تأمين إنجاح الامتحانات الوطنية لاسيما امتحان الباكالوريا، بالإضافة إلى 100 ألف مراقب لمكافحة محاولات الغش فضلا عن 22 ألف أستاذ من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد سيتلون إصلاح الاختبارات الكتابية، وفق ما كشفه الولباني.وييتم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا أيام 16 و17 و18 و21 و22 و23 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية في 4 جويلية المقبل.