وزير التربية: مضامين الامتحانات ستتمحور حول البرامج المخففة التي تم اعتمادها للسنة الدراسية الحالية

وات -

أكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنجاز الامتحانات الوطنية دورة 2021، ان مضامين الامتحانات ستتمحور حول البرامج المخففة التي تم اعتمادها للسنة الدراسية الحالية.وردا على سؤال لـ(وات) حول ما إذا كانت الانقطاعات عن التعليم بسبب جائحة كورونا وتخفيف البرامج ستدفع الوزارة الى تسهيل امتحان الباكالوريا، قال الوزير "لا يوجد أي داع لذلك، مؤكدا أن الوزارة تسعى للحفاظ على مصداقية الشهادة العلمية.وأفاد فتحي السلاوتي بأن جميع البرامج المخففة تمت استكمالها قبل الشروع في اجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2021 بداية من يوم الجمعة 16 ماي الجاري.وسيتم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا أيام 16 و17 و18 و21 و22 و23 جوان الجاري. ويبلغ مجموع المترشحين الذين سيجتاوزن هذا الامتحان الوطني 146.129 مترشح أغلبهم في شعبة الاقتصاد والتصرف.