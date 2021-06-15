الصحبي عمر يقدّم مسرحية "المندرة" يوم 19 جوان بقاعة الفن الرابع

وات -

يقدّم المخرج المسرحي الصحبي عمر عمله الجديد "المندرة" يوم السبت 19 جوان الحالي بقاعة الفن الرابع بالعاصمة على الساعة السادسة مساءً.وهذا العمل هو من أداء يحيى فايدي وهناء شعشوع ومراد بن نافلة وأيمن السليتي وأصالة حواص وأسامة غلام وأسامة ماكني وإيمان حجري. وساعد في الإخراج عبد الستار مرازقية وتقني إنارة شوقي مشاقي.وتحدّث الصحبي عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عن هذا المشروع المسرحي الجديد "المندرة"، مبرزا أنه استوحى فكرته العامة من مسرحية "تخريف ثنائي" لـ "يوجين يونسكو".وأضاف أن "المندرة" تدور أحداثها في مصنع لإنتاج مواد استهلاكية حيث لجأ إليه مجموعة من الناس للاحتماء به بعد ورود أنباء عن احتمال وقوع حرب في المنطقة، وقد أغلقوا على أنفسهم وسط المصنع وانعزلوا عن العالم الخارجي، وفي الأثناء ينشب صراع وتندلع حرب بينهم".وعن رؤيته الإخراجية لهذا العمل، قال إن "المندرة" عمل تجريبيّ أي أنه بحث حرّ يعتمد على مدارس وتجارب مسرحية عالمية أهمها "بيتر بروك"، مؤكدا أنه يعوّل على لعب الممثلين على الركح لإيمانه أن الممثل هو جوهر العملية المسرحية. كما بيّن أنه يحبّذ الإيقاع التصاعدي للأحداث.والمخرج الصحبي عمر هو خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس ويدرّس مادة التربية المسرحية في المعاهد الثانوية. أخرج عديد الأعمال في صنف الهواية أهمها "الجدار" لـ "جون بول سارتر" و"عمل كلاسيكي" و"يا علي" الحائزة على جائزة الركح الذهبي في المهرجان الوطني لمسرح الهواة بدور الثقافة سنة 2009.كما شارك في أعمال مسرحية في صنف الاحتراف من بينها "حقائب" الحائزة على جائزة الركح الذهبي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2010 وهي الجائزة الأولى في تاريخ المسرح التونسي والعربي، بالإضافة إلى "ريتشارد الثالث" المتوجة بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالشارقة في جانفي 2014، وهما عملان من إخراج جعفر القاسمي.