صفاقس: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تدعو إلى مزيد الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية واتخاذ تدابير وقائية استباقية

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دعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس، خلال اجتماعها، اليوم الخميس بمقر الولاية، عبر تقنية التواصل عن بعد، إلى مزيد الحرص على تطبيق واحترام البروتوكولات الصحية ضدّ فيروس "كورونا" في الفضاءات العامة والخاصة، واتخاذ تدابير وقائية استباقية تتعلق بالتظاهرات الثقافية، والمعارض التجارية، والمناسبات العائلية، والافراح، في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات اليومية بعدد من المعتمديات وفي ولايات مجاورة.وأفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، بأن نسبة الحالات الايجابية المسجلة في ولاية صفاقس خلال الاسبوعين الماضيين قد شهدت استقرار، إلا أن هذا المؤشر لا يعد، وفق تقديره، ايجابيا باعتبار ان المعتمديات المجاورة الواقعة على الطريق الوطنية عدد 13 بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين تشهد في الفترة الاخيرة ارتفاعا مطّردا في عدد الاصابات، ما يستوجب مزيد الحذر واتخاذ تدابير وقائية استباقية لتفادي وضع وبائي كارثي في الجهة خاصة على مستوى صفاقس الكبرى التي تشهد ثقلا ديمغرافيا هامّا، وفق تعبيره.وبخصوص المعتمديات الداخلية التي تشهد ارتفاعا نسبيا في عدد الاصابات على غرار منزل شاكر، وعقارب، وبئر علي، بن خليفة، ذكر المدير الجهوي للصحة بصفاقس، انه قد تم الترفيع في عملية التقصي النشيط والتحاليل السريعة المجراة على المواطنين، اثر القيام بالفحوصات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع معتمدي هذه المناطق، والدوائر الصحية، واللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.واستعدادا لخوض الامتحانات الوطنية في ظل وضع وبائي يبعث عن القلق، اكد رئيس مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس، الدكتور فتحي بشة، انه سيتم ادارج التلاميذ المصابين بكوفيد 19 او الحالات المشتبه فيها في قاعة خاصة بهم في انتظار المصادقة النهائية لسلطة الاشراف على هذا القرار، فضلا عن تفعيل البروتوكول الصحي الذي تم العمل به خلال الامتحانات الوطنية لدورة 2020 في جميع مراكز الامتحانات.من جانبه، دعا والي صفاقس، انيس الوسلاتي، جميع الفرق الامنية واللجان المحلية الى تشديد مراقبة مدى االتزام المواطنين واحترامهم للبروتوكولات الصحية في الفضاءات العامة والخاصة، والتكثيف من مراقبة التظاهرات الثقافية والمناسبات العائلية والافراح داخل الفضاءات العامة والخاصة، والحرص على احترام تراتيب تنظيم المعارض التجارية المبرمجة خلال الفترة القادمة ومن ابرزها معرض صفاقس الدولي.