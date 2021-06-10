السجن المدني بالمرناقية يستضيف مجموعة من الفعاليات الثقافية احتفاء بالتراث

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نظمت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالتعاون مع وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية صباح اليوم الخميس بالسجن المدني بالمرناقية مجموعة من الفعاليات الثقافية احتفاء بالتراث.وفى هذا الإطار تمّ تنظيم معرض لصور وبيانات حول مجموعة من المعالم التاريخية والتراثية من حقبات حضارية مختلفة بجهات باجة وتستور وغار الملح وأخرى للباس تقليدي من العهود الحسينية والتركية والاسبانية ولأنشطة حرفية اشتهرت في هذه الفترات على غرار الشاشية والجبة والبرنس والنسيج التقليدي.كما تابع نزلاء هذه المؤسسة السجنية عرض شريط وثائقي حول المسرح الروماني بالجم شفع بنقاش بين ممثلين عن وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تمحور حول أهمية المحافظة على التراث التونسي بكل مكوناته المادية واللامادية وسبل تثمينها وخاصة احداث المشاريع الحرفية ذات الصلة.كما كانت هذه التظاهرة مناسبة لإبراز العديد من الأنشطة الثقافية والفنيّة التي توفرها نوادي المؤسسة السجنية بالمرناقية لنزلائها.