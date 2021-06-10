وزارة الصحة ترخص بداية من اليوم لصيادلة وأطباء القطاع الخاص القيام بالتحاليل السريعة لتقصي كورونا للعموم

وات -

‎قررت وزارة الصحة الترخيص، بداية من اليوم الخميس، للصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة للقيام بالتحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.‎وأفادت الوزارة في بلاغ لها ان وحدة المخابر التابعة لها وجهت الى مهنيي الصحة المعنيين التوصيات التقنية الواجب احترامها للقيام بهذه التحاليل السريعة.كما حددت الوزارة الثمن الاقصى للتحليل للمواطن بـ 20 دينارا للتحليل الواحد، وفق ما جاء في منشورها الصادر بتاريخ 31 ماي الماضي.ويتعين على الصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة أن يقدموا للشخص الذي خضع للتحليل السريع تقريرا مكتوبا يتضمن نتيجة الاختبار بما في ذلك رمز يثبت صحة النتيجة وموثوقيتها.يشار الى ان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، أعلن أمس الاربعاء، الشروع في تطبيق المنشور الوزاري الذي يسمح لأطباء ومخابر وصيدليات القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس هيئة الصيادلة علي بصيلة، في تصريح سابق لـ"وات"، ان هيئة الصيادلة شرعت في إرسال بيانات مهنيي الصحة المعنيين بالمنشور الوزاري المتعلق بإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا، من أجل إنشاء حساباتهم الخاصة في المنصة الرقمية التي أحدثتها وزارة الصحة للمهنيين المشرفين على اجراء هذه التحاليل السريعة.