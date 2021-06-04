سوسة : ضبط الاستعدادات الجارية لتأمين التزود بالماء الصالح للشراب بولاية سوسة لصائفة 2021

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مثّل النظر في الاستعدادات الجارية لتأمين التزود بالماء الصالح للشراب بولاية سوسة لصائفة 2021 محور اجتماع المجلس الجهوي للمياه المنعقد امس الأربعاء بمقرّ الولاية باشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي.وخصّصت الجلسة لاستعراض المشاريع الجارية والمستقبلية الهادفة الى تجاوز معضلة ندرة المياه الصالحة للاستعمال المنزلي والصناعي والسياحي والفلاحي، وتمّ أيضا استعراض مخطط عمل لتامين التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية والحضرية خلال صائفة 2021 وذلك بعد ان تم الانتهاء من أشغال عدد من المنظومات المائية للشرب ومن اهمها مشروع اولاد امحمد من معتمدية النفيضة والتي ستدخل حيز الاستغلال في هذه الصائفة لفائدة 2000 منتفع.وتم كذلك العمل على اعادة تهيئة المنظومة المائية المبرمجة لسنة 2021 لفائدة 3500 منتفع موزعين بين إعادة تهيئة مشروعي قرعة المنجور ومشروع الجبليين بمساكن وكذلك اعادة تهيئة مشروع اولاد عبد الله -بشير بسيدي الهاني فضلا عن تجديد اتفاقية الصيانة وتعهد المنظومات المائية لتحسين المردودية وكذلك العمل على دعم المجامع المائية بمد حوالي 3.5 كلم من قنوات قطر 90 مم.وكانت الجلسة مناسبة لاستعراض أهم اشكاليات الماء الصالح للشراب بالجهة لاسيما في ظل ندرة الموارد المائية الذاتية التي لا تمثل سوى 7 بالمائة من الموارد المائية الجملية بالجهة وذلك الى جانب بعد الموارد المائية حيث يؤثر كل خلل بمواقع الانتاج وبقنوات الجلب مباشرة على منظومة توزيع الماء الصالح للشرب.ولمجابهة ذروة الاستهلاك خلال هذه الصائفة تم التاكيد خلال الجلسة بالخصوص على أهمية تجديد شبكات توزيع المياه وتعويض التوصيلات القديمة وتغيير العدادات المعطبة والقديمة.ودعا المجتمهون الى مراقبة الشبكة وتعقب التسربات وحث كبار المستهلكين على استغلال الخزانات الاحتياطية وقت الذروة وذلك الى جانب فعيل اللجان المحلية للقيام بحملات مراقبة شبكات المياه ورصد كل المخالفات المتعلقة بالمنظومات المائية سواء المتعلقة منها بالربط العشوائي او التعدي على الشبكات والتجهيزات.وأكدت والية الجهة على ضرورة ترشيد استهلاك الماء وضبط برنامج تدخل جهوي لضمان التدخل الحيني والناجع عند حصول اضطرابات في التزويد في مختلف معتمديات الولاية وذلك في انتظار ان تتدعم المنظومة المائية في الموسم القادم بعد استكمال انجاز محطة تحلية المياه بسوسة ودخولها حيز الإستغلال.وحثّت على انجاز خزانات اضافية في المناطق التي تشهد توسع عمراني وتطور ديمغرافي سريع مع دعوة مصالح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للتبليغ المسبق عند قطع التزود بالماء الصالح للشرب.