قفصة: دخول عدد من مشاريع تزويد الأوساط الريفية بالماء الصالح للشرب حيز الاستغلال

وات -

دخل عدد من مشاريع تزويد الأوساط الريفية بمعتمديات ولاية قفصة بالماء الصالح للشرب خلال شهر أفريل الماضي حيز الاستغلال، وذلك في إطار مخطط ضمان تزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشرب لصائفة 2021 دون انقطاعات، وفق ما ذكرته، اليوم الاثنين، رئيسة دائرة الهندسة الريفية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، سوسن خالدي.وأوضحت خالدي، لـ(وات)، ان قيمة انجاز هذه المشاريع قدرت بـ1،7 مليون دينار، وتتمثل في مشروعي حفر بئر عميقة "فيض البلوم" بمعتمدية قفصة الجنوبية، ستؤمن تزويد 500 ساكن بالماء الصالح للشرب، قدرت كلفته بـ600 الف دينار، ومشروع إعادة تهيئة قنوات نقل الماء بـ"كاف دربي" بكلفة 520 الف دينار، والذي يساهم في تزويد 540 ساكن بالمنطقة، اضافة إلى حفر بئر عميقة "السوينية" بمعتمدية سيدي عيش بكلفة 600 ألف دينار سينتفع بها 600 ساكن.وأشارت، في ذات السياق، الى وجود مشاريع أخرى مازالت معطلة، من بينها مشروع حفر بئر عميقة "تلمات" بمعتمدية بلخير، وقع الانتهاء من اشغال الحفر في انتظار كهربتها رغم قيام مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة بمراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، للانطلاق في عملية الكهربة خلال شهر ماي الجاري، مضيفة ان كلفة المشروع تقدر بـ250 ألف دينار.وأضافت رئيسة دائرة الهندسة الريفية، أن مشروع حفر بئر "ادريس" بمعتمدية السند، ومشروع إعادة تهيئة شبكة قنوات تزويد الماء الصالح للشرب بمنطقة القطار بمعتمدية قفصة الجنوبية، مازالا معطلان وذلك بسبب عدم كهربة المشروع الاول، في حين تقدمت أشغال مشروع القطار بنسبة 20 بالمائة وتوقفت بسبب اشكالات اجتماعية.