إلقاء القبض على عنصر متشدد بالقصرين وإيداعه السجن (الحرس الوطني)

تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي من الكشف عن عنصر متشدد أصيل إحدى القرى الجبلية من ولاية القصرين.وتأتي هذه العملية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الاثنين، في إطار قطع كل الطرق والسبل على الشباب التكفيري التونسي وخاصة منه مناصري "الفكر الجهادي" في محاولاتهم الالتحاق بعناصر كتيبة عقبة بن نافع الفارة بالجبال التونسية.وبعد إحالة هذا العنصر على أنظار العدالة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذن حاكم التحقيق المتعهد بإيداعه السجن.وأضاف البلاغ أن العنصر المتشدد الذي تم القبض عليه، "عقد العزم على الالتحاق بابن جهته وهو عنصر إرهابي ناشط ضمن كتيبة عقبة بن نافع، وذلك بعد ان استنفذ كل محاولاته في النفير لإحدى مناطق النزاع المسلح."