سليانة :المصادقة الأولية على اعتماد 16 مركز تجميع الحبوب من جملة 26 مركزا في إطار الاستعداد لموسم الحصاد و التجميع

وات - قامت مؤخرا اللجنة الجهوية الفنية بالمصادقة الأولية على اعتماد 16 مركزا لتجميع الحبوب من مجموع 26 مركزا في ولاية سليانة إثر زيارات ميدانية لجلّ المراكز مع أواخر شهر رمضان وذلك في إطار الإستعداد لموسم الحصاد و التجميع وفق ما ذكره صباح اليوم السبت رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة،محمد الطاهر عزّوز لمراسلة (وات).



و أضاف أن بقية المراكز والبالغ عددها 10 تم تأجيل المصادقة عليها إلى حين رفع الإخلالات المسجلة بها، مبيّنا أن الإخلالات شملت نقصا كبيرا في معدّات التجميع وتداول الحبوب على غرار اللوالب و الأكياس و الألواح خاصة بمراكز التجميع بالهواء الطلق.

وذكر عزّوز أنه تم رفع تقرير إلى السلط الجهوية والمركزية و إتحاد الفلاحة والصيد البحري قصد تلافي هاته النقائص وبالتالي المصادقة النهائية عليها في النصف الثاني من شهر ماي الجاري، مشيرا في سياق أخر إلى أن موسم حصاد الشعير من المنتظر أن يكون مع بداية شهر جوان القادم في انتظار القيام بزيارات ميدانية وقيس رطوبة حبوب الشعير وهو ماسيحدد موعد إنطلاقه.



