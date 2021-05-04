عقد الدورة 25 لمهرجان  عيد الورد  من 4 إلى 18 جوان القادم تحت شعار "أريانة تتنفس ورد"

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قررت لجنة تنظيم مهرجان عيد الورد بأريانة خلال اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين برئاسة أنيس المعزون رئيس لجنة الفنون والثقافة ببلدية أريانة وبحضور الفاضل موسى رئيس البلدية، تنظيم الدورة 25 للمهرجان لسنة 2021 من 4 إلى 18 جوان القادم تحت شعار "أريانة تتنفس ورد ".وقد تقرر تأخير الدورة الحالية للمهرجان الذي كان يعقد عادة خلال شهر ماي اعتبارا للوضع الوبائي الذي تمر به البلاد وتفاعلا مع توصيات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار جائحة كورونا.ونظر المشاركون في الاجتماع من ممثلي عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومثقفي الجهة في الخطوط العريضة لبرنامج المهرجان مبدين حرصهم على تنويع عروضه وتنويع فقراته، مع المحافظة على طابعه المميز وخصوصياته التي اشتهر بها طيلة السنوات الفارطة.