فريق مسلسل "الحرقة يشاهد الحلقة الاخيرة مع المودعين بالسجن المدني ببرج العامري ثقافة

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اكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش اليوم الاحد ل/وات/ برمجة "مشاهدة الحلقة الاخيرة من المسلسل التلفزي "الحرقة" الذي تعرضه القناة الوطنية 1 مع عدد من المودعين بالسجن المدني ببرج العامري وذلك بحضور فريق العمل لاسيما المنتج والمخرج ومجموعة من الممثلين".وتاتي هي البادرة حسب مزغيش "في اطار تفعيل المقاربة الاصلاحية والتاهيلية للمودعين بالسجون وتعديل السلوكيات ذات العلاقة ببعض الظواهر الاجتماعية بالتنسيق مع فريق عمل المسلسل الذي طرح ظاهرة الهجرة السرية من خلال عمل درامي " .واشار في هذا الصدد الى " انه سيفسح المجال للنقاش بين المودعين وفريق العمل مباشرة بعد العرض لطرح كل الساؤلات حول مسالة الهجرة السرية للوقوف على اسباب "الحرقة" والظروف المحيطة بها وخاصة تباين الصعوبات التي يمكن ان تحف بعملية الهجرة السرية والمشاكل التي قد تعترض المهاجرين غير الشرعيين في محاولة للحد من هذه الظاهرة " .هذا ومن المنتظر ان يشارك مخرج مسلسل "الحرقة " لسعد الوسلاتي والمنتج رضا سلامة وبعض الممثلين على غرار عايشة بن احمد ورياض حمدي ومهذب الرميلي وايمن مبروك وامال كراي وسناء الحبيب والصادق الطرابلسي، عددا من السجناء وجبة الافطار قبل مشاهدة الحلقة الاخيرة من المسلسل ومناقشة مختلف القضايا التي طرحها وخاصة قضية الهجرة السرية واسبابها الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها السلبية على المعنيين بها وبعائلاتهم .