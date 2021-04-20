تحرير تعريفات ثلاثة مشروبات ساخنة في المقاهي

وات -

أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي، صدري بن عزوز، الثلاثاء، "انه تم تحرير أسعار ثلاثة مشروبات ساخنة وهي الشاي والقهوة (فيلتر) والقهوة (حليب) في المقاهي من الصنف الأول (التي تقدم مشروبات خالية من الكحول)"وأوضح بن عزوز، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا للقرار الذي تم اتخاذه خلال مجلس وزاري عقد في 7 جوان 2012، حول التحرير الجزئي للمشروبات الساخنة وذلك بناء على طلب الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي لاستكمال تحرير تعريفات القهوة (فلتر والحليب) والشاي. علما ان أسعار هذه المشروبات المذكورة كانت تحدد من طرف وزارة التجارة.وأشار نائب رئيس غرفة اصحاب المقاهي (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، الى تراجع الطلب حاليا على القهوة (الفلتر والحليب) في المقاهي معتبرا أن تحرير التعريفات يعدّ حلا لاشكالية أسعار الشاي بالأساس.وأكد بن عزوز أن أغلب أصحاب المقاهي لا يحترمون تعريفة الشاي التي حددتها وزارة التجارة بمبلغ 350 مي للفنجان الواحد، مما أدى الى تسليط خطايا تتراوح بين 300 دينار و 3 آلاف دينار خلال عمليات المراقبة التي ينفذها اعوان المراقبة الاقتصادية.ولفت الى انه تم تحرير تعريفات المشروبات الساخنة المتبقية (القهوة "اكسبرس" و"الديراكت" و"الكابوتشينو") منذ سنة 2012.