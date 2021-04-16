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نحو تسجيل كل من  الموقع الأثري لفترة ما قبل التاريخ "المقطع" بقفصة والموقع الاثري بسبيطلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 08:44 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - قدّم سفير الجمهورية التونسية المندوب الدائم لدى اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، غازي الغرايري ملفيْن من إعداد المعهد الوطني للتراث حول الموقع الأثري لفترة ما قبل التاريخ "المقطع" بقفصة والموقع الأثري بسبيطلة، قصد إدراجهما على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو.
وتمّ تقديم الملفيْن اليوم الخميس، خلال لقاء جمع غازي الغرايري بـ "مشتيلد روسلر"، مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو.

وجدير بالتذكير أن القائمة التمهيدية لتونس تتضمن 13 موقعا منها مقاطع الرخام بشمتو، الحدود الامبراطورية الرومانية بالجنوب التونس، مدينة صفاقس العتيقة، شط الجريد، الأضرحة الملكية لنوميديا، مائدة يوغرطة، شبكة قنوات مياه زغوان.




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