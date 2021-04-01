بطولة افريقيا للسيدات لكرة اليد - المنتخب التونسي ضمن مجموعة السنغال وغينيا ومدغشقر

وضعت عملية القرعة الخاصة بتركيبة مجموعات بطولة افريقيا للامم للسيدات التي جرت يوم الخميس في العاصمة الكاميرونية ياوندي المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات السنغال وغينيا ومدغشقر.وضمت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وكينيا في حين تالفت المجموعة الثالثة من منتخبات انغولا حاملة اللقب والكونغو والجزائر والراس الاخضر.وسيجمع اللقاء الافتتاحي بين المنتخب الكاميروني ونظيره الكيني.وستقام بطولة افريقيا للامم للسيدات في نسختها الرابعة والعشرين من 10 الى 20 جوان القادم في الكاميرون وهي مؤهلة الى بطولة العالم المقبلة المقررة باسبانيا من 2 الى 19 ديسمبر 2021.يذكر ان المنتخب التونسي الذي سبق له التتويج باللقب القاري في ثلاث مناسبات سنوات 1974 و1976 و2014 سيتحول الى الكاميرون يوم 8 جوان القادم.