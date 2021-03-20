ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الإعاقة – تونس تنهي مشاركتها في صدارة الترتيب العام ب28 ميدالية

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انهت تونس مشاركتها في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الإعاقة "الجائزة الكبرى" المؤهل الى دورة الألعاب البارلمبية المقبلة (طوكيو 2021) والذي اختتم مساء يوم السبت بملعب العاب القوى برادس في صدارة الترتيب العام بمجموع 28 ميدالية (9 ذهبية و12 فضية و7 برونزية).وحسمت العناصر التونسية صراع الصدارة بفضل اسبقية الميداليات الفضية بعدما جمع المغرب صاحب المركز الثاني 23 ميدالية (9 ذهبية و8 فضية و6 برونزية) بينما عاد المركز الثالث الى كولومبيا برصيد 16 ميدالية (7 ذهبية و7 فضية 2 برونزية) في حين حلت فرنسا في المرتبة الرابعة ب16 ميدالية أيضا (7 ذهبية و6 فضية و3 برونزية) وتركيا في المركز الخامس ب14 ميدالية (7 ذهبية و5 فضية وبرونزيتين) والجزائر في المركز السادس ب18 ميدالية (7 ذهبية و4 فضية و7 برونزية).وكانت حصيلة المشاركة التونسية في اليوم الختامي 5 ميداليات موزعة بين واحدة ذهبية عن طريق رؤي الجبالي في سباق 400م (تي 12) وثلاث فضيات بواسطة سنية منصور في سباق 200م (تي 38) ويسرى بن جمعة في رمي الرمح (اف 34) وروعة التليلي في رمي الصحن (اف 41) الى جانب واحدة برونزية بامضاء اماني القيزاني في رمي الجلة (اف 36).وقد شهد اليوم الختامي تحطيم رقمين قياسيين عالميين الأول في رمي الصحن (اف 41) عبر المغربية يسرى كريم برمية قدرها 35م فاصل 33 والثاني في مسابقة الصولجان (اف 33) عن طريق السعودي هاني النخلي برقم قدره 31م فاصل 14.