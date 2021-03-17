الرابطة 1 - اتحاد بن قردان ينفرد بالمركز الثالث

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انفرد اتحاد بن قردان بالمركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب فوزه على مستقبل الرجيش بهدفين لواحد اليوم الاربعاء في منزل بوزلفة لحساب الجولة التاسعة عشرة.وسجل سيف الجربي (22) وعمر زكري (67) هدفي اتحاد بن قردان فيما سجل نضال بن سالم (75) هدف مستقبل الرجيش.ورفع اتحاد بن قردان بفضل هذا الفوز الثامن في الموسم رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث فيما بقي رصيد مستقبل الرجيش 28 نقطة في المركز الرابع رفقة النادي الصفاقسي.وفاز النادي البنزرتي في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد سامي القفصي على ضيفه اتحاد تطايون 2-1 رافعا رصيده الى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.وسجل نادر الجربي (43) والنيجري امادو صابو (52) هدفي النادي البنزرتي فيما سجل احمد الهمامي (83) من ركلة جزاء هدف اتحاد تطاوين الذي توقف رصيده عند 22 نقطة.ولم يجن النادي الافريقي من تنقله الى المتلوي سوى نقطة واحدة بعد ان انتهت مباراته مع نجم المكان بالتعادل السلبي.وبهذا التعادل بقي النادي الافريقي في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة فيما اصبح نجم المتلوي في المركز الثامن الى جانب كل من اتحاد تطاوين والاتحاد المنستيري ب22 نقطة.وصعد مستقبل سليمان الى المركز السادس برصيد 26 نقطة اثر فوزه على الاولمبي الباجي 1-0 سجله الغاني ايلفيس بافور في اللحظات الاخيرة من المباراة(90 ز6 ).وتوقف عداد الاولمبي الباجي الذي خاض لقاء اليوم تحت قيادة المدير الرياضي عثمان الشهايبي عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.ويتبارى الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي حاليا في ختام مقابلات هذه الجولة المنقوصة من مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي بسبب الالتزامات القارية لكل من الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي.في سليمانمستقبل سليمان 1 ايلفيس بافور (90 ز6)الاولمبي الباجي 0في منزل بوزلفةاتحاد بن قردان 2 سيف الجربي (22) وعمر زكري (67)مستقبل الرجيش 1 نضال بن سالم (75)في بنزرتالنادي البنزرتي 2 نادر الجربي (43) وامادو صابو (52)اتحاد تطاوين 1 احمد الهمامي (83 ض ج)في المتلوينجم المتلوي 0النادي الافريقي 0في المنستير - س 16 و15الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي وليد البنانيوسيتم تعيين مقابلتي الترجي الرياضي - شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي - النجم الساحلي لاحقا.1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 92- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 123 - اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 114-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 136 - مستقبل سليمان 26 19 7 5 7 23 267- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 168- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18- نجم المتلوي 22 19 5 7 7 12 1711- الاولمبي الباجي 21 18 5 6 7 15 1812 - النادي الافريقي 18 19 3 9 7 17 2513- النادي البنزرتي 17 18 4 5 9 12 2014- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39