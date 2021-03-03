فتح حديقة ساحة بن خلدون للزوار بعد اعادة تهيئتها من قبل بلدية تونس

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افتتحت للعموم عشية اليوم الإربعاء حديقة ساحة بن خلدون بشارع بورقيبة بالعاصمة في ثوب جديد بعد إعادة تهيئتها من قبل بلدية تونس بالتعاون مع ولاية تونس ووزارة السياحة فبدت هذه الساحة أكثر جمالا وجاذية بفضل تجديد بلاطها وتزويقها وتجهيزها بالاضاءة وتهذيب غطائها النباتي وتركيز كراسي لاستقبال الزوار وذلك بتكلفة تساوى 140 ألف دينار حسب ما أفادت به رئيسة بلدية تونس سعاد عبدالرحيم وكالة تونس أفريقيا للانباء خلال تفقدها لانتهاء أشغال التهيئة رفقة والي تونس الشاذلي بوعلاق وعدد من الاطارات البلدية والولائية.وقالت رئيسة بلدية تونس ان تهيئة ساحة عبدالرحمان بن خلدون تندرج في إطار مشروع متكامل لتزيين مدينة تونس ومختلاف الدوائر البلدية يضم تهيئة ساحة النصر وساحة الجمهورية وحديقة "الحبيب ثامر - الباساج"وساحة باب سويقة الى جانب فضاءات أخرى بمحيط العاصمة ومختلف الدوائر البلدية .وقد تم رصد 800 ألف دينار لاعادة تهيئة ساحة الجمهورية وهو مشروع سينطلق قريبا و900 ألف دينار لتهيئة ساحة باب سويقة وهو مشروع ينتظر أن يستكمل خلال شهر رمضان حسب ما كشفت عنه رئيسة البلدية.وقال والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريح للصحافيين إن الساحة أصبحت في مستوى يليق بالعلامة الرمز المؤرخ وعالم الإجتماع عبدالرحمان بن خلدون وكذلك الشارع الرئيسي بالعاصمة الحافل بالنشاط السياحي والتظاهرات المتنوعة مشددا على أن الشراكة بين الولاية والبلديات يضفي النجاعة على تنفيذ المشاريع وتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين.