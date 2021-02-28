بنزرت/كورونا:احداث  خلية استشارية للمرافقة النفسية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية

وات -

تم إحداث خلية استشارية للمرافقة النفسية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية ببنزرت، وفق ما أفادت به عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة ، ابتسام بلانكو.واوضحت بلانكو في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان هذه الخلية التي أقيمت بفضاء الادارة الجهوية للصحة، تضم اخصائيين نفسانيين، وطبيب نفساني، وتتولى تقديم الاحاطة والرعاية النفسية الواجبة لكل العاملين في اقسام "كوفيد 19" وفي الفضاءات الاستشفائية عموما بالجهة، وذلك بهدف مواصلة تعزيز نجاحات الاطار الطبي وشبه الطبي بالجهة الصحية ببنزرت في "الحرب الضارية"، على حد قولها، الدائرة منذ ما يزيد عن السنة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن الجهة الصحية ببنزرت شهدت خلال الاسبوعين الاخيرين تراجعا لافتا لمؤشر الانذار الخاص بسلم انتشار الجاىحة الفيروسية، من "مرتفع جدا " الى "متوسط "، كما تراجعت نسبة الايواء بالاقسام المزودة بالاوكسيجين الى 11بالمائة ،والى 45 بالمائة باقسام الانعاش، وذلك بفضل جهود الاسرة الصحية الموسعة بالجهة بمعية بقية الهياكل والمصالح الرسمية والنسيج المنظماتي والمجتمعي عموما.