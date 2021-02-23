رئيس غرفة مساندة الخدمات الصحية: قطاع تصدير الخدمات الصحية رغم أهميته يشكو غياب نص قانوني ينظمه

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أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غازي المجبري اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة العلاجية يوفر لتونس سنويا حوالي 2500 مليون دينار في ظل غياب نص قانوني ينظم قطاع تصدير الخدمات الصحيةوأوضح غازي المجبري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشمل السياحة العلاجية التي تهم علاج الوافدين على تونس من الخارج في المصحات الخاصة والمستشفيات والمعالجة بالمياه والعناية بالمسنينوأضاف أن عدد الوافدين من الخارج على المصحات الخاصة يصل الى 500 ألف سنويا، مبينا أن عدد الوافدين للمعالجة (قطاع الاطباء الخواص ومراكز التصوير والتحاليل) أكثر من ذلك اذ يفوق مليون وافد في السنة حسب احصائيات وزارة الصحة لسنة 2017واعتبر أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشكو غياب اطار قانوني خاص ينظم القطاع، موضحا أنه يتم العمل بإطار قانوني منذ 15 سنة لا يواكب المستجدات الحديثة بالقطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورا على مستوى احداث المهن الجديدة وعولمة قطاع الصحة الا أن تونس لازلت تعتمد على اطار قانوني عام تم وضعه منذ 15 سنة خصص لقطاع الصحة ويشمل الخدمات والنقل والتجارة الالكترونيةوأشار في هذا الصدد الى أن جلسة عمل انتظمت أمس الاثنين بمقر وزارة الصحة جمعت وزير الصحة فوزي مهدي برئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر ورئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية غازي المجبري تناولت مسألة التسريع في اصدار النصوص القانونية المنظمة لقطاع تصدير الخدمات الصحية واستكمال كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز النقاهةوبيّن أن بعض النصوص القانونية حاضرة منذ سنة 2014 بقي البعض منها في أدراج وزارة الصحة والبعض الآخر لازال قابعا بأدراج رئاسة الحكومة ولم يتم البت فيها، غير أن النصوص القانونية المتعلقة باقامات النقاهة صدر في شأنها أمر حكومي ولازلت الأطراف المعنية في انتظار استكمال اصدار كراس الشروطوأضاف أن جل النصوص القانونية التي تمت صياغتها كانت باتفاق جميع المتدخلين في القطاع من المصحات الخاصة والأطباء وممثلي النقابات وعمادة الأطباء ووزارة السياحة وغيرها من الأطراف المتدخلةولفت من جهة أخرى الى غياب اطار قانوني ينظم خدمات المساندة المتعلقة بخدمات التسيير والمساعدة لنشاط عدد من الشركات المختصة في جلب المرضى من الخارج ومرافقتهم في تونس داعيا في هذا الخصوص الى تدعيم شركات الخدمات بقانون خاص، اذ عمد البعض منهم الى العمل في اطار القانون العام لشركات الخدمات والبعض الآخر في اطار القانون العام لوكالات الأسفار، وذلك نظرا للفراغ القانونيوبخصوص اقامات النقاهة بين غازي المجبري أنها اقامات مختصة في الخدمات الفندقية وشبه طبية تخصص للوافدين على تونس للعلاج، خلال فترة النقاهة، وتتوفر في تونس حوالي 8 اقامات تستجيب للمواصفات العالميةوأضاف أن تونس يتوفر بها حوالي 5 مواقع الكترونية مختصة في التطبيب عن بعد للمرضى من الخارج وداخل تونس الا انها تعرف غيابا لاطار قانوني ينظمها