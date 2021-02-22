انس جابر تتراجع مرتبة واحدة في التصنيف العاالمي للاعبات التنس المحترفات

وات - تراجعت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز الحادي والثلاثين عالميا.
وكانت انس جابر بلغت الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج على يد اليابانية نعومي اوساكا التي توجت لاحقا باللقب.
وتقدمت اوساكا مرتبة واحدة لترتقي الى المركز الثاني عالميا على حساب الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث في حين حافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة.
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وكانت انس جابر بلغت الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج على يد اليابانية نعومي اوساكا التي توجت لاحقا باللقب.
وتقدمت اوساكا مرتبة واحدة لترتقي الى المركز الثاني عالميا على حساب الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث في حين حافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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