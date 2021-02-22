انس جابر تتراجع مرتبة واحدة في التصنيف العاالمي للاعبات التنس المحترفات

وات -

تراجعت التونسية انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز الحادي والثلاثين عالميا.وكانت انس جابر بلغت الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، قبل ان تخرج على يد اليابانية نعومي اوساكا التي توجت لاحقا باللقب.وتقدمت اوساكا مرتبة واحدة لترتقي الى المركز الثاني عالميا على حساب الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث في حين حافظت الاسترالية اشلي بارتي على الصدارة.