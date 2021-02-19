الترجي الرياضي - اصابة عضلية تبعد رائد الفادع عن الملاعب لمدة ثلاثة اسابيع

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اعلن الترجي الرياضي يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لاعبه رائد الفادع سيتغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة اسابيع بداعي الاصابة.وقال الترجي الرياضي "أثبتت الكشوفات الطبية التي خضع لها رائد الفادع ان الاصابة العضلية التي تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد شبيبة القيروان تتطلب راحة بثلاثة أسابيع".وسيتغيب رائد الفادع بذلك عن المواجهة امام مولودية الجزائر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.