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الطبوبي يعلن في تجمع عمالي بمقر "التونيسار" التوجه الى الاضراب العام في القطاع العمومي من أجل التصدي إلى محاولات التفويت في المؤسسات العمومية

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 15:42 قراءة: 1 د, 42 ث
وات - قال الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الجمعة إن "المنظمة الشغيلة تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي من أجل الضغط لانقاذ المؤسسات العمومية التي تعيش اشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الاخيرة".

وأضاف الطبوبي لدى اشرافه على تجمع عمالي بمقر شركة الخطوط الجوية التونسية "التونيسار" بالعاصمة إنه "آن الاوان للوقوف صفا واحدا امام محاولات اضعاف الدولة والتفويت في مؤسساتها العمومية التي تعرف تدميرا ممنهجا في الوقت الذي تواصل فيه النخبة السياسية مناكفاتها من اجل السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة".
وأكد ان "الاتحاد سيكون دائما في طليعة القوى التي ستحافظ على مكاسب الشعب التونسي ومؤسسات الدولة"، معتبرا محاولات التفويت في الناقلة التونسية ومجامعها خطا احمر، شانها في ذلك شان بقية المؤسسات العمومية.


ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في اصلاح "التونيسار" وضخ الاموال اللازمة لانقاذها من الانهيار "مثلما تفعل كل بلدان العالم مع ناقلاتها"، مشددا على "ضرورة انخراط الحكومة بكل جدية في مسار انقاذها من خلال التدقيق في ديونها ودفع المستحقات المالية المستوجبة عليها فضلا عن اعادة النظر في الوضعية التعاقدية للشركة التركية "تاف- تونس" مع مجمع الخطوط الجوية التونسية"، حسب قوله.

وطالب الطبوبي في هذا الخصوص بما أسماه "المفاوض الكفء والمسؤول" القادر على ايجاد الحلول المناسبة لفض اشكاليات المؤسسات العمومية واصلاحها بالمفهوم الوطني وليس بمفهوم "السمسرة التي تسمح بالتفويت فيها لاطراف اجنبية وبالتالي الارتهان للقوى الخارجية على حساب السيادة الوطنية"، على حد تعبيره.

وقد شهد الفضاء الخارجي لمقر الخطوط الجوية التونسية تجمعا حاشدا لاعوان واطارات الناقلة التونسية واسلاكها المختلفة، رافعين شعارات منددة بسياسة الدولة الرامية الى التفويت فيها واخرى رافضة لوجود الرئيسة المديرة العامة الفة الحامدي على راس "التونسيار".

كما توقفت ظهر اليوم حركة الملاحة الجوية بمطار تونس قرطاج، بسبب دخول جميع اسلاك الخطوط الجوية التونسية في اضراب مفتوح، حيث تعطلت حركة النقل الجوي كليا على مستوى توقف واقلاع الطائرات الى جانب توقف نشاط الافراغ والشحن وكافة الخدمات الارضية بما فيها الحجوزات وتاكيد السفر والتسجيل، وفق ما عاينته صحفية /وات/.

ويأتي اضراب اعوان واطارات "التونيسار" للمطالبة بانقاذ الناقلة الوطنية من شبح الافلاس خاصة بعد قرار عقلة على ارصدتها البنكية بمقتضى شكوى مرفوعة ضدها من قبل الشركة التركية "تاف-تونس" المستغلة لمطار النفيضة.

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Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 220876

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 19 Février 2021 à 18h 05m |           
هي خاربة مكادها كان صبع الاتحاد

Mnasser57  (Qatar)  |Vendredi 19 Février 2021 à 18h 04m |           
ماينجمش يصبر الشيء بدأ يصعب عليه وهذا دليل قاطع على ان سبب الخراب هو الاتحاد وعصابته الحالية

Karimyousef  (France)  |Vendredi 19 Février 2021 à 17h 20m |           
هذه الشركة هي عبىء على اقتصاد البلاد .و هي واجهة للفساد .احسن حل هو التفويت فيها الى شركات خاصة احنبية. و هكذا يقصو العلفة على الجميع

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 19 Février 2021 à 16h 30m |           
غربان الاتحاد تنعق كالعادة و تطالب بعدم خوصصة المؤسسات العمومية التي تسببت هي نفسها بافلاسها عن طريق البلطجة النقابية و الاضرابات العشوائية و المحسوبية وتازيمها للاوضاع داخل البلاد بفرضها الفوضى عوض الانضباط و الدعوات المتكررة لتعطيل العمل عوض الدعوة للمزيد من البذل و العطاء لصالح هذا الوطن و في الاخير يتهمون غيرهم بكل الكوارث التي هم مسؤولون عنها وفي النهاية يدفع المواطن البسيط اثمان هذه الجرائم وحدة و يتم تمريغ كرامة الوطن في الوحل بسبب
تردي الاوضاع
الادهى ان البعض لا زال مؤمنا بطهورية الاتحاد و عصمته ووطنيته يا حسرة ....

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 19 Février 2021 à 16h 23m |           
تسلق السفهاء لمناصب عليا في منظمة تفعل كل شيء من اجل تدمير البلاد و مؤسساته و تحشر انفها في التسير و تعطل الانتاج و تتسبب في افلاس المؤسسات و تفقدها القدرة على المنافسة و تتهم الدولة بافقار المؤسسات و تدميرها.
الى متى سيتواصل العبث و الزندقة و الاستهتار بالحالة اللتى وصلت ايها البلاد

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 19 Février 2021 à 16h 08m |           
إتحاد الخراب !!!! يحافظ على مكاسب الشعب.!!! كما يقول هذا السفيه ..
إتحاد القذارة.... يسرح و يمرح كما يحلو له بإعتبار لا وجود لرجال دولة وطنيين يقفون له بالمرصاد!!!
هزلت حتى سامها كل مفلس!!!!



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