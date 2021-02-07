وزارة الصحة : على أعوان الصحة الراغبين في التلقيح ضد كورونا التسجيل عبر "الواب" وآخر أجل هو 9 فيفري الحالي

أعلنت وزارة الصحة أنه على كافة أعوان الصحة العاملين بالقطاعين العام والخاص الراغبين في التلقيح ضد فيروس كورونا التسجيل وجوبا على عنوان "الواب" للمنظومة المعلوماتية التالي : www.evax.tnوأفادت الوزارة، في بلاغ مساء السبت، بأن آخر أجل للتسجيل هو يوم 9 فيفري 2021 على الساعة السادسة مساء.وأوضحت أنه بالنسبة لأعوان الصحة الذين سجلوا سابقا بواسطة الارساليات القصيرة (SMS) على الرقم 85355 أو عبر USSD*2021# عليهم إعادة التسجيل على عنوان الواب المذكور على الخانة "تحيين التسجيل".