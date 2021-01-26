بنزرت: العثور على قنبلة من مخلفات الحرب بمنطقة الشاطئ الجميل بالكورنيش

وات - تم اليوم الثلاثاء، بمنطقة الشاطئ الجميل بالكورنيش من معتمدية بنزرت الشمالية، العثور على قنبلة متوسطة الحجم تعود الى الحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر محلي مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته، انه وخلال قيام المقاولات المكلفة بمشروع حماية شاطئ الكورنيش من الانجراف البحري بأشغال تهيئة وحفر في رمال الشاطئ، انتبه العمال الى وجود جسم معدني غريب، فتم على الفور إيقاف الاشغال وإخطار السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية، الذين اعلموا بدورهم مصالح الدفاع الوطني لإرسال فرقة مختصة في الغرض.
وأضاف، أنه تم تأمين كامل المحيط بالمكان من قبل المصالح الأمنية بالجهة، في انتظار تولي إطارات الفرقة المختصة بمهمة رفع القنبلة من الموقع وإعدامها وفق البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.
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وأوضح المصدر ذاته، انه وخلال قيام المقاولات المكلفة بمشروع حماية شاطئ الكورنيش من الانجراف البحري بأشغال تهيئة وحفر في رمال الشاطئ، انتبه العمال الى وجود جسم معدني غريب، فتم على الفور إيقاف الاشغال وإخطار السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية، الذين اعلموا بدورهم مصالح الدفاع الوطني لإرسال فرقة مختصة في الغرض.
وأضاف، أنه تم تأمين كامل المحيط بالمكان من قبل المصالح الأمنية بالجهة، في انتظار تولي إطارات الفرقة المختصة بمهمة رفع القنبلة من الموقع وإعدامها وفق البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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