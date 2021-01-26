بنزرت: العثور على قنبلة من مخلفات الحرب بمنطقة الشاطئ الجميل بالكورنيش

وات -

تم اليوم الثلاثاء، بمنطقة الشاطئ الجميل بالكورنيش من معتمدية بنزرت الشمالية، العثور على قنبلة متوسطة الحجم تعود الى الحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر محلي مسؤول.وأوضح المصدر ذاته، انه وخلال قيام المقاولات المكلفة بمشروع حماية شاطئ الكورنيش من الانجراف البحري بأشغال تهيئة وحفر في رمال الشاطئ، انتبه العمال الى وجود جسم معدني غريب، فتم على الفور إيقاف الاشغال وإخطار السلط الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية، الذين اعلموا بدورهم مصالح الدفاع الوطني لإرسال فرقة مختصة في الغرض.وأضاف، أنه تم تأمين كامل المحيط بالمكان من قبل المصالح الأمنية بالجهة، في انتظار تولي إطارات الفرقة المختصة بمهمة رفع القنبلة من الموقع وإعدامها وفق البروتوكول المعتمد في هذا الشأن.