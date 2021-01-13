الخطوط الجوية التونسية تعلن الابقاء على برنامج رحلاتها بشكل اعتيادي

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أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الاربعاء، انه سيتم الابقاء على برنامج رحلاتها بشكل اعتيادي، وذلك على خلفية إعلان الحكومة التونسية فرض قيود على التنقلات من الخميس 14 جانفي الى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021 نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19.ودعت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ لها، المسافرين إلى الامتثال للبروتوكول الصحي، واحترام الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات من أجل وقف انتشار الوباء.يذكر ان وزير الصحة فوزي مهدي، قد اعلن، خلال ندوة صحفية، امس الثلاثاء، ان الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد أقرت الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 ما عدا عملية التزويد والقطاعات الحيوية.كما اقرت الهيئة فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، مع تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من يوم الاربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية.كما تقرر تعليق كافة التظاهرات من يوم الخميس 14 جانفي المقبل الى غاية يوم 24 جانفي الجاري ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي الى غاية يوم 24 جانفي والاقتصار على المشروبات والمأكولات المعدة للحمل.