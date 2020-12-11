البطولة المصغرة - نعيم حسني ونضال اللطيف يديران لقاءي الجولة الاخيرة

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عين الحكم نعيم حسني لادارة مبارة شبيبة القيروان واولمبيك سيدي بوزيد المقررة يوم الاحد بملعب الكرم لحساب الجولة الثالثة والاخيرة للبطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد للرابطة الاولى فيما سيدير نضال اللطيف لقاء قوافل قفصة ونادي حمام الانف الذي سيقام في نفس اليوم بملعب قرطاج لحساب نفس الجولة.ويتصدر، بعد الجولتين الاوليين، فريقا شبيبة القيروان ونادي حمام الانف المركز الاول برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما تاتي قوافل قفصة في المركز الثالث ب3 نقاط واولمبيك سيدي بوزيد في المركز الرابع الاخير بلا رصيد.