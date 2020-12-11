البطولة المصغرة - نعيم حسني ونضال اللطيف يديران لقاءي الجولة الاخيرة

وات - عين الحكم نعيم حسني لادارة مبارة شبيبة القيروان واولمبيك سيدي بوزيد المقررة يوم الاحد بملعب الكرم لحساب الجولة الثالثة والاخيرة للبطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد للرابطة الاولى فيما سيدير نضال اللطيف لقاء قوافل قفصة ونادي حمام الانف الذي سيقام في نفس اليوم بملعب قرطاج لحساب نفس الجولة.
ويتصدر، بعد الجولتين الاوليين، فريقا شبيبة القيروان ونادي حمام الانف المركز الاول برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما تاتي قوافل قفصة في المركز الثالث ب3 نقاط واولمبيك سيدي بوزيد في المركز الرابع الاخير بلا رصيد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويتصدر، بعد الجولتين الاوليين، فريقا شبيبة القيروان ونادي حمام الانف المركز الاول برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما تاتي قوافل قفصة في المركز الثالث ب3 نقاط واولمبيك سيدي بوزيد في المركز الرابع الاخير بلا رصيد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216708