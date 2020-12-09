الباراج فوز الشبيبة على القوافل والهمهاما على أولمبيك سيدي بوزيد

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 17:58 قراءة: 0 د, 33 ث
فازت شبيبة القيروان على قوافل قفصة اليوم بملعب الكرم بتيجة هدف لصفر في الجولة الثانية من البطولة الرباعية ( باراج) من اجل اللعب ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في الموسم الجديد وسجل محمد المطيري الهدف الوحيد لفريق الشبيبة وفي قرطاج فاز نادي حمام الانف على اولميك سيدي بوزيد بهدف لصفر سجله نسيم شاشية د15 .

ويحتل فريقا شبيبة القيروان ونادي حمام الانف المركز الاول برصيد 4 نقاط فيما تاتي قوافل قفصة في المركز الثالث ب3 نقاط .


ويحتل اولبيك سيدي بوزيد المركز الرابع الاخير بلا رصيد ويلتقي فريق شبيبة القيروان مع اولمبيك سيدي بوزيد في الجولة الثالثة الاخيرة فيما يلاقي فريق نادي حمام الانف فريق قوافل قفصة.

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