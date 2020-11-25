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الفحص: القبض على عنصرين تكفيريين صادرة في شأنهما أحكاما بالسجن

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 17:42 قراءة: 0 د, 19 ث
تمكنت يوم 24 نوفمبر 2020 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص من ولاية زغوان من القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد وبالاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهما أحكاما بالسجن تتعلق بالقضايا المشار إليها.
باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ ما يتعين في شأنهما.


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