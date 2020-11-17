الصيدلية المركزية التونسية تعلن عن انطلاق توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية

وات - تنطلق اليوم الثلاثاء عملية توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية للموسم 2020-2021، حسب ما اعلنته الصيدلية المركزية التونسية.
وأفادت الصيدلية المركزية، في بلاغ لها نشرته مساء اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فايسبوك، انه تم ضبط ثمن بيع تلقيح النزلة الموسمية للعموم، ب 16 دينارا و119 مليما.
وذكرت بان الاولوية في التلقيح يجب ان ترتكز على توصيات وزارة الصحة، من اجل استهداف أنجع للأشخاص الاكثر عرضة من غيرهم للمرض.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأفادت الصيدلية المركزية، في بلاغ لها نشرته مساء اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فايسبوك، انه تم ضبط ثمن بيع تلقيح النزلة الموسمية للعموم، ب 16 دينارا و119 مليما.
وذكرت بان الاولوية في التلقيح يجب ان ترتكز على توصيات وزارة الصحة، من اجل استهداف أنجع للأشخاص الاكثر عرضة من غيرهم للمرض.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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