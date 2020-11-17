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الصيدلية المركزية التونسية تعلن عن انطلاق توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 21:07 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تنطلق اليوم الثلاثاء عملية توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية للموسم 2020-2021، حسب ما اعلنته الصيدلية المركزية التونسية.

وأفادت الصيدلية المركزية، في بلاغ لها نشرته مساء اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فايسبوك، انه تم ضبط ثمن بيع تلقيح النزلة الموسمية للعموم، ب 16 دينارا و119 مليما.


وذكرت بان الاولوية في التلقيح يجب ان ترتكز على توصيات وزارة الصحة، من اجل استهداف أنجع للأشخاص الاكثر عرضة من غيرهم للمرض.

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