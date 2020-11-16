الهيئة المديرة لفريق هلال الشابة توجه "رسالة اخيرة" لرئيس الحكومة

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توجهت الهيئة المديرة لنادي هلال الشابة اليوم الإثنين برسالة قالت انها "الاخيرة" لرئيس الحكومة هشام المشيشي "أملا في إنصاف الفريق" وذلك على خلفية قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد نشاطه للموسم الكروي 2021/2020 .وطالبت إدارة هلال الشابة في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك رئيس الحكومة "بموقف رسمي واضح من أزمة النادي يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض" على حد تقديرها.وجاء في نص البيان بالخصوص " تبعا للمآلات الخطيرة التي آلت أليها الأمور في مدينة الشابة بعد مرور نحو شهر على المظلمة التاريخية التي سُلّطت على الهلال الرياضي الشابي دون أن يستجدّ ما يعبّر عن استجابة حقيقية من السلطة الحاكمة للنّداءات المتكرّرة للتدخّل وإزاحة الضّيم الذي يرزح تحته شباب الجهة الذي انخرط في موجة من الاحتجاجات انتهت بتنظيم هجرة جماعية عدل عنها في آخر الأميال استجابة للنداءات الملحّة الصادرة عن رئيس النادي بعد ظهور بارقة أمل من ثنايا الدعوة الرسمية التي تلقيناها من الدوائر المقربة لرئيس الحكومة .. ولمّا مرّت هذه اللقاءات دون مخرجات وفي غياب موقف رسمي واضح من الدوائر الرسمية تحولت الانتظارات إلى خيبة أمل جديدة انضافت إلى سلسلة طويلة من الانكسارات ما زاد في تغذية الإحساس بالغبن والاحتقار لدى الجماهير الشابية وعمّق لديها مشاعر اليأس من وجود نية حقيقية للتدخل العاجل والناجع لإنصاف فريقها وإزاحة كابوس هذه المظلمة التاريخية عنه " .واوضح " لقد مرّ وقت طويل على اتخاذ الجامعة لذلك القرار الجائر الذي صدم الرأي العام قبل أن يتم إعلامنا به في وقت متأخّر ومحرّفا عن منطوقه الأصلي لتعطيل التوجّه إلى العدالة الدولية ولكسب المزيد من الوقت لتكريس سياسة الأمر الواقع بقوة الإكراه ورغم ذلك فقد توجهنا مكرهين للتحكيم الدولي في ظل عدالة رياضية محلية اجتهد رئيس الجامعة لجعلها مبتورة لدواعٍ استبدادية رغم ما يتطلّبه هذا المسعى من تضحيات مالية بالعملة الأجنبيّة ... " .وتابع البيان " لم نكن نحتاج لمن يرشدنا إلى مسالك التقاضي بقدر ما كان أملنا قويّا وما زال في إنفاذ قوانين الدولة وإعادة الحق إلى أصحابه حتى لا ينام جزء من هذا الشعب على ضيم فالجريمة المرتكبة واضحة والحقّ بيّن ونيّة الاستهداف لا تحتاج إلى إثبات . ..إنّ الأمر جلل والقرار الذي اتخذه رئيس الجامعة وأعدم به أحلام أكثر من 450 رياضيا بجهة الشابة إضافة لآلاف الأحباء في تحدّ صارخ لكل مواثيق الرياضة والقوانين المنظمة لممارستها ولدستور البلاد لا يحتمل كل هذا الصمت خاصة أن الفريق لم يرتكب ما يشرّع لمثل هذه العقوبة القاسية التي استهدفت جزءا من شباب تونس الذي ما زال رغم كل شيء يؤمن بالعدالة في بلده لذلك عدل عن الهجرة وأخمد نيران الغضب في دواخله في انتظار قرار رسمي يعيد له بالحقّ ما سلب منه دون وجه حق وختم نص البيان " رسالتنا إلى عنايتكم واضحة ونداءنا هذه المرّة سيكون الأخير.نريد موقفا رسميا واضحا ممّا وقع عرضه على سيادتكم في هذا الملفّ يبدّد ما شاب المواقف السابقة من غموض خاصّة وأن الهيئة المديرة للفريق لم يعد لها قبل بحجم الضغوط المسلطة عليها من الشارع الرياضي داخل مدينة تغلي كالمرجل وتكاد الأمور فيها أن تنفلت لتتخذ حمم الغضب أشكالا ومسارات يصعب التكهّن بمآلاتها في المستقبل ".ويشار الى ان المكتب الجامعي كان قرر في اجتماعه يوم 17 اكتوبر الماضي تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعها من المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعة وهياكلها بالنسبة للموسم 2020-2021 وذلك "عملا بمقتضيات الفصول 25 و 29 و 31 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم وبعد معاينة عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي .كما قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 12 اكتوبر خصم 6 نقاط من رصيد هلال الشابة قبل انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2020-2021 فضلا عن ايقاف توفيق المكشر رئيس هلال الشابة ومحمد بن ابراهيم الكاتب العام للجمعية عن كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين وفرض غرامة مالية على الجمعية قدرها 40 الف دينار .وتاتي هذه العقوبات على خلفية التدوينات التي نشرتها الصفحة الرسمية لهلال الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وعلى خلفية هذه الازمة شن أهالي الشابة منذ نحو شهر مجموعة من التحركات شملت غلق الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المنطقة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الولاية وارتفعت وتيرة الاحتجاج خلال الأسبوع الأخيرلتطال غلق المؤسسات والإدارات العمومية ومنها المعتمدية والبلدية والقباضة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومكتب البريد.وقد اودعت لجنة الدفاع عن الفريق المتكونة من الاساتذة عبد الستار المسعودي والمنذر بالحاج علي واحمد صواب يوم 26 اكتوبر الماضي " قضية في الغاء القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم ضد جمعية الهلال الشابي .. كما تم ايداع " مطلب في تاجيل تنفيذ القرار الجامعي موضوع الطعن طبق موجبات احكام الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية ريثما يتم النظر لاحقا وفي مدة شهر في مطلب توقيف التنفيذ من تاريخ نشر القضية الاصلية في الالغاء" .وكان فريق هلال الشابة شدد في وقت سابق على ان القرارت التي اتخذتها جامعة كرة القدم ضد الفريق المنتمي الى الرابطة المحترفة الاولى سواء فيما يتعلق بالعقوبات المالية بسبب التدوينات او بقرار رفض انخراط الجمعية لموسم 2020-2021 "غير قانونية" مبينا ان الجمعية "تعرضت الى مظلمة تاريخية في كرة القدم التونسية والعالمية" .وخلال ندوة صحفية اقيمت بالعاصمة قال توفيق المكشر رئيس الجمعية " ان وضعية هلال الشابة سليمة" مؤكدا على انه " قرر رفقة نائب الرئيس (صابر بوعطي) عدم الخروج من الجمعية مع مواصلة الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة عن حقوق الفريق من خلال الالتجاء الى المحكمة الادارية والمحكمة الدولية الرياضية (التاس).