كرة القدم / الجامعة تعلن عن مواعيد مباريات الكاس وباقي رزنامة بطولة الرابطة الاولى

Mardi 25 Février 2020
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وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد بقية مباريات كأس تونس لموسم 2019-2020 فضلا عن رزنامة باقي مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .
وفي بلاغ للجامعة افادت ان البطولة الوطنية ستستانف نشاطها يوم الجمعة 20 مارس القادم على أن تلعب مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس يومي السبت 29 فيفري والأحد 01 مارس فيما سيقام الدور ثمن النهائي يوم الاحد 15 مارس بالتزامن مع مباراة السوبر المحلي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي على أرضية الملعب الأولمبي برادس.
أما بخصوص نهائي كأس تونس فقد أعلنت جامعة كرة القدم أنه سيقام يوم الأحد 31 ماي أو السبت 13 جوان 2020 .
وفي ما يلي مواعيد مباريات كاس تونس 2019-2020 :
السبت 29 فيفري والاحد 1 مارس 2020
الدور السادس عشر
الاربعاء 11 مارس / مبارايات مؤجلة من الدور 16
الاحد 15 مارس / الدور ثمن النهائي و نهائي كاس السوبر التونسي
الاحد 3 ماي / الدور ربع النهائي
الثلاثاء 5 والاربعاء 6 ماي / مباريات مؤجلة من الدور ربع النهائي
الاحد 24 ماي / الدور نصف النهائي
الاحد 31 ماي او السبت 13 جوان 2020 / الدور النهائي
باقي رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى :
الجمعة 20 والسبت 21 مارس / الجولة 4 للاياب
السبت 4 والاحد 5 افريل / الجولة 5 للاياب
الخميس 9 افريل / الجولة 6 للاياب
الاحد 12 افريل / الجولة 7 للاياب
الاحد 21 افريل / الجولة 8 للاياب
الاربعاء 22 والخميس 23 افريل / الجولة 9 للاياب
الاحد 26 افريل / الجولة 10 للاياب
الاربعاء 13 ماي / الجولة 11 للاياب
الاحد 17 ماي / الجولة 12 للاياب الخميس 21 ماي / الجولة 13 للاياب
وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد بقية مباريات كأس تونس لموسم 2019-2020 فضلا عن رزنامة باقي مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .
وفي بلاغ للجامعة افادت ان البطولة الوطنية ستستانف نشاطها يوم الجمعة 20 مارس القادم على أن تلعب مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس يومي السبت 29 فيفري والأحد 01 مارس فيما سيقام الدور ثمن النهائي يوم الاحد 15 مارس بالتزامن مع مباراة السوبر المحلي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي على أرضية الملعب الأولمبي برادس.
أما بخصوص نهائي كأس تونس فقد أعلنت جامعة كرة القدم أنه سيقام يوم الأحد 31 ماي أو السبت 13 جوان 2020 .
وفي ما يلي مواعيد مباريات كاس تونس 2019-2020 :
السبت 29 فيفري والاحد 1 مارس 2020
الدور السادس عشر
الاربعاء 11 مارس / مبارايات مؤجلة من الدور 16
الاحد 15 مارس / الدور ثمن النهائي و نهائي كاس السوبر التونسي
الاحد 3 ماي / الدور ربع النهائي
الثلاثاء 5 والاربعاء 6 ماي / مباريات مؤجلة من الدور ربع النهائي
الاحد 24 ماي / الدور نصف النهائي
الاحد 31 ماي او السبت 13 جوان 2020 / الدور النهائي
باقي رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى :
الجمعة 20 والسبت 21 مارس / الجولة 4 للاياب
السبت 4 والاحد 5 افريل / الجولة 5 للاياب
الخميس 9 افريل / الجولة 6 للاياب
الاحد 12 افريل / الجولة 7 للاياب
الاحد 21 افريل / الجولة 8 للاياب
الاربعاء 22 والخميس 23 افريل / الجولة 9 للاياب
الاحد 26 افريل / الجولة 10 للاياب
الاربعاء 13 ماي / الجولة 11 للاياب
الاحد 17 ماي / الجولة 12 للاياب الخميس 21 ماي / الجولة 13 للاياب
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