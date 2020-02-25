كرة القدم / الجامعة تعلن عن مواعيد مباريات الكاس وباقي رزنامة بطولة الرابطة الاولى

Mardi 25 Février 2020



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- أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد بقية مباريات كأس تونس لموسم 2019-2020 فضلا عن رزنامة باقي مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .وفي بلاغ للجامعة افادت ان البطولة الوطنية ستستانف نشاطها يوم الجمعة 20 مارس القادم على أن تلعب مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس يومي السبت 29 فيفري والأحد 01 مارس فيما سيقام الدور ثمن النهائي يوم الاحد 15 مارس بالتزامن مع مباراة السوبر المحلي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي على أرضية الملعب الأولمبي برادس.أما بخصوص نهائي كأس تونس فقد أعلنت جامعة كرة القدم أنه سيقام يوم الأحد 31 ماي أو السبت 13 جوان 2020 .وفي ما يلي مواعيد مباريات كاس تونس 2019-2020 :السبت 29 فيفري والاحد 1 مارس 2020الدور السادس عشرالاربعاء 11 مارس / مبارايات مؤجلة من الدور 16الاحد 15 مارس / الدور ثمن النهائي و نهائي كاس السوبر التونسيالاحد 3 ماي / الدور ربع النهائيالثلاثاء 5 والاربعاء 6 ماي / مباريات مؤجلة من الدور ربع النهائيالاحد 24 ماي / الدور نصف النهائيالاحد 31 ماي او السبت 13 جوان 2020 / الدور النهائيالجمعة 20 والسبت 21 مارس / الجولة 4 للايابالسبت 4 والاحد 5 افريل / الجولة 5 للايابالخميس 9 افريل / الجولة 6 للايابالاحد 12 افريل / الجولة 7 للايابالاحد 21 افريل / الجولة 8 للايابالاربعاء 22 والخميس 23 افريل / الجولة 9 للايابالاحد 26 افريل / الجولة 10 للايابالاربعاء 13 ماي / الجولة 11 للايابالاحد 17 ماي / الجولة 12 للاياب الخميس 21 ماي / الجولة 13 للاياب