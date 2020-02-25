المنستير: ''تكوين الباعثين وبعث المؤسسات'' محور دورة تكوينية تنطلق 2 مارس المقبل لفائدة 25 باعث وباعثة

Mardi 25 Février 2020



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وات

- تنطلق يوم 2 مارس المقبل دورة "تكوين الباعثين وبعث المؤسسات" وتتواصل إلى غاية 21 مارس من مجموع ستة دورات برمجها فضاء المبادرة في المنستير خلال سنة 2020 لفائدة مجموع 150 باعثا وباعثة مقابل 6 دورات سنة 2019 لفائدة 150 مستفيدا وفق ما ذكرته لصحفية (وات) رئيسة فضاء المبادرة ابتسام المطوي.وتنظّم عملية انتقاء المشاركين والمشاركات في هذه الدورة يومي 26 و27 فيفري الجاري بفضاء المبادرة في المنستير، ويقع خلال هذه الدورة دراسة الفكرة الفنية والمالية للمشروع ودراسة السوق مع هياكل المساندة كالقابضة والمالية والبنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اعتماد منهجية تبسيط المعلومة والتعلم بالتدرب.وتتوّج هذه الدورة بإعداد مخطط الأعمال.ويشرف على كلّ دورة ومتابعتها اثنان من المستشارين في التشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني بفضاء المبادرة الذي يعدّ سبعة مستشارين علاوة على المكوّنين.وتنظّم دورات مماثلة خلال الفترات 30 مارس-18 أفريل 2020، و15 جوان-4 جويلية المقبل، و12-31 أكتوبر 2020 و23 نوفمبر -12 ديسمبر 2020، وكانت أوّل دورة انتظمت خلال الفترة 3-22 فيفري الجاري.وتكشف إحصائيات سنة 2019 أنّ مشاريع 50 باعثا وباعثة من مجموع 150 باعثا وباعثة شاركوا في هذا التكوين وقع تمويل مشارعهم علاوة على الذين يكون تمويل مشاريعهم ذاتي حسب مديرة فضاء المبادرة .وتنظم دورات تكوينية قبل إنجاز المشروع وبعده في التكوين التكميلي التقني على غرار دورة في صنع المرطبات خلال الفترة 3-31 مارس المقبل لفائدة 15 من المستفيدين لتنمية مهاراتهم المهنية.وبيّنت المستشارة الأولى للتشغيل والمهن الصغرى والتوجيه المهني بفضاء المبادرة سميرة بوغمورة أنّهم كمستشارين ينطلقون مع الباعثين من مرحلة تقييم الذات في دورة تكوينية حول " أنشأ مشروعك لما لا" وهي تكشف نقاط القوّة لدى الباعث أو الباعثة والتي يمكن تثمينها والنقاط التي يقع الاشتغال عليها.ويشارك بعد ذلك الباعث أو الباعثة من الذين لهم أفكار مشاريع أو ليست لهم بعد أفكار مشاريع في دورة تكوينية حول "الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة للمبادرة"، ثم في دورة تكوين الباعثين وبعث المؤسسات.وبعد تركيز المشروع يمكن للباعث أو الباعثة المشاركة في دورة تكوينية حول "التصرّف الأمثل في مؤسستك" مع إمكانية الحصول منحة مرافقة.وتكون جميع الدورات التكوينية مجانية ويتمتع خلالها المشاركون بمنحة علاوة على منحة المرافقة بالنسبة إلى الباعثين المنتصبين.