الرابطة الاولى - الملعب التونسي يتكبد هزيمة عريضة امام الاتحاد المنستيري وسليمان يعمق ازمة النادي البنزرتي

Dimanche 23 Février 2020



قراءة: 2 د, 56 ث





وات

- تكبد فريق الملعب التونسي اليوم الاحد هزيمة عريضة امام ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري (صفر-4) بملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الدفعة 2 من الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .سيطر الضيوف على اللقاء سيطرة مطلقة ونجحوا في تسجيل رباعية جاءت من اقدام علي العامري د9 وانطوني ابوكوتو د36 و 45 وياسين العامري د62 .وبهذا الفوز صعد فريق الرباط الى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بمجموع 31 نقطة صحبة النادي الصفاقسي الذي تنقصه مباراة امام شبيبة القيروان مساء اليوم في ملعب الطيب المهيري .ويحتل فريق باردو المركز الرابع ب 27 نقطة رفقة النادي الافريقي .وعمق مستقبل سليمان ازمة ضيفه النادي الرياضير البنزرتي عندما تفوق عليه بنتيجة 2-صفر اليوم الاحد سجلهما محمد عطية د30 وتيجاني عنان د88 .وقفز سليمان الى المرتبة 8 برصيد 20 نقطة في حين يقبع فريق قرش الشمال في المركز قبل الاخير ب 11 نقطة .ومن ضربة جزاء سجلها محمد علي بنرمضان في د 29 حقق الترجي الرياضي التونسي انتصارا جديدا في الضاحية الجنوبية للعاصمة جاء على حساب مضيفه نادي حمام الانف 1-صفر.ذ وعزز الترجي موقعه في الصدارة ب 44 نقطة في حين بقي حمام الانف في المركز 10 (مع اتحاد تطاوين) بمجموع 13 نقطة .وضمن الدفعة الاولى للجولة 16 للبطولة جدد النادي الافريقي امس السبت العهد مع الفوز الذي غاب عنه في الجولات الثلاث الماضية بتغلبه على هلال الشابة 1-0 في اللقاء الذي اقيم بينهما في الشابة .سجل الهدف الوحيد للمباراة وجدي الساحلي د 69.ورفع ابناء المدرب لسعد الدريدي رصيدهم الى 27 نقطة في المركز الرابع رفقة الملعب التونسي في حين بقي هلال الشابة في المركز التاسع ب18 نقطة.وحقق النجم الساحلي من جهته فوزا عريضا على ضيفه نجم المتلوي 5-1 في اول مباراة تحت اشراف الاطار الفني الجديد بقيادة قيس الزواغي مؤكدا بذلك فوز الجولة الماضية على حساب الاتحاد المنستيري 2-1 في ملعب مصطفى بن جنات.وتقاسم فراس بالعربي (ثلاثية من بينها ضربة جزاء) وسليمان كوليبالي (ثنائية) مهرجان الاهداف فيما جاء الهدف الوحيد لنجم المتلوي عن طريق هيثم المحمدي من ركلة جزاء.ورفع فريق جوهرة الساحل بفضل هذا الفوز رصيده الى 26 نقطة في المركز السادس في حين لازم نجم المتلوي المركز الاخير ب10 نقاط.وانتهت مباراة الاجوار بين اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين بالتعادل 2-2.سجل مراد الهذلي (23) ورفيق الكمرجي (49) هدفي اتحاد تطاوين وسيف الدين الجربي (47) وثامر الصالحي ضد مرماه (87) هدفي بن قردان.ويعد هذا التعادل ايجابيا بالنسبة لابناء المدرب حمادي الدو الذين لم يعرفوا الهزيمة طيلة اربع مقابلات.في سليمان مستقبل سليمان 2 / محمد عطية د30 / تيجاني عنان د88 النادي البنزرتي صفرفي حمام الانف نادي حمام الانف صفر الترجي الرياضي 1 / محمد علي بنرمضان د29 ض جفي باردو الملعب التونسي صفر الاتحاد المنستيري 4 / علي العامري د9/ انوطوني ابكوتو د36 و 45 / ياسين العامري د62 في صفاقس / س 16 النادي الصفاقسي شبيبة القيروانفي بن قردان اتحاد بن قردان 2 سيف الدين الجربي (47) وثامر الصالحي ضد مرماه (87) اتحاد تطاوين 2 مراد الهذلي (23) ورفيق الكمرجي (49)في الشابة هلال الشابة 0 النادي الافريقي 1 وجدي الساحلي (69)في حمام سوسة النجم الساحلي 5 سليمان كوليبالي (5 و74) وفراس بالعربي (18 ض ج و53 و85) نجم المتلوي 1 هيثم المحمدي (58 ض ج)