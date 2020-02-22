بنزرت: تنفيذ حملات نظافة ببلديات منزل بورقيبة وراس الجبل والعالية

Samedi 22 Février 2020
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وات - شهدت المناطق البلدية بمعتمديات منزل بورقيبة والعالية وراس الجبل اليوم السبت، تنفيذ عدد من حملات النظافة والتعهد الشاملة، بالاشتراك بين مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات والإدارات العمومية الى جانب عدد من المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة والمكونات المجتمعية.
ففي المنطقة البلدية برأس الجبل تم التدخل بمنطقة مدخل المدينة من جهتي منطقة الماتلين وطريق تونس وبطريق الشاطئ وطريق العالية بالإضافة لعدد من الأراضي المفتوحة، وتم بالمنطقة البلدية بالعالية التدخل بكل من الطريق الحزامية والمنطقة الصناعية وطريق سيدي مسعود الى جانب طريق الخيتمين ومفترق الطريق السيارة وشارع اوزاليس .
وازيلت بمنزل بورقيبة النقاط السوداء من اتربة وفواضل بناء واجنة واعشاب طفيلية وغيرها من الاوساخ بكل من شارع فرحات حشاد والأراضي المفتوحة حوله وكامل المسلك المؤدي للمصب النهائي لتجميع الفواضل والمسلك المؤدي الى مقبرة الأربعين بالتوازي مع التدخل بالبطحاء المحاذية لحي الثورة ومفترق شارع الطاهر الحداد ونهج الغزالي وعدد من الأماكن السوداء.
وتم الاتفاق بين المجلس الجهوي للولاية وبلدية منزل بورقيبة على إعادة توظيف المساحة المفتوحة خلف الملعب البلدي التي تم التدخل فيها اليوم وتحويلها لملعب حي، بالتوازي مع مواصلة الحملة الاستثنائية يوم غد الاحد بمنطقة شاطئ الروندو باستعمال الآليات الثقيلة من قبل الإدارة العامة للمعدات بوزارة التجهيز.
يشار الى ان الحملات الاستثنائية التي شهدتها مناطق العالية ومنزل بورقيبة وراس الجبل اليوم تندرج في اطار المبادرة الجهوية لمصالح الولاية بالتعاون والتنسيق مع المعتمدين والمجالس والإدارات البلدية ال17 بالجهة، وذلك دعما لمنظومة العمل البلدي بكامل الولاية خلال نهاية كل أسبوع بما من شانه تعزيز واقع النظافة وتحسين جانب من جودة الحياة بالجهة .
وات - شهدت المناطق البلدية بمعتمديات منزل بورقيبة والعالية وراس الجبل اليوم السبت، تنفيذ عدد من حملات النظافة والتعهد الشاملة، بالاشتراك بين مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات والإدارات العمومية الى جانب عدد من المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة والمكونات المجتمعية.
ففي المنطقة البلدية برأس الجبل تم التدخل بمنطقة مدخل المدينة من جهتي منطقة الماتلين وطريق تونس وبطريق الشاطئ وطريق العالية بالإضافة لعدد من الأراضي المفتوحة، وتم بالمنطقة البلدية بالعالية التدخل بكل من الطريق الحزامية والمنطقة الصناعية وطريق سيدي مسعود الى جانب طريق الخيتمين ومفترق الطريق السيارة وشارع اوزاليس .
وازيلت بمنزل بورقيبة النقاط السوداء من اتربة وفواضل بناء واجنة واعشاب طفيلية وغيرها من الاوساخ بكل من شارع فرحات حشاد والأراضي المفتوحة حوله وكامل المسلك المؤدي للمصب النهائي لتجميع الفواضل والمسلك المؤدي الى مقبرة الأربعين بالتوازي مع التدخل بالبطحاء المحاذية لحي الثورة ومفترق شارع الطاهر الحداد ونهج الغزالي وعدد من الأماكن السوداء.
وتم الاتفاق بين المجلس الجهوي للولاية وبلدية منزل بورقيبة على إعادة توظيف المساحة المفتوحة خلف الملعب البلدي التي تم التدخل فيها اليوم وتحويلها لملعب حي، بالتوازي مع مواصلة الحملة الاستثنائية يوم غد الاحد بمنطقة شاطئ الروندو باستعمال الآليات الثقيلة من قبل الإدارة العامة للمعدات بوزارة التجهيز.
يشار الى ان الحملات الاستثنائية التي شهدتها مناطق العالية ومنزل بورقيبة وراس الجبل اليوم تندرج في اطار المبادرة الجهوية لمصالح الولاية بالتعاون والتنسيق مع المعتمدين والمجالس والإدارات البلدية ال17 بالجهة، وذلك دعما لمنظومة العمل البلدي بكامل الولاية خلال نهاية كل أسبوع بما من شانه تعزيز واقع النظافة وتحسين جانب من جودة الحياة بالجهة .
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Par:kamelnet ( )
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