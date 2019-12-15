رئيس الدائرة البلدية بقصر السعيد (بلدية باردو): ''سيتم تمكين النساء المتكونات في الحرف من تمويلات تتراوح بين الف و10 الاف دينار''

Dimanche 15 Decembre 2019
وات - افاد رئيس الدائرة البلدية بقصر السعيد (بلدية باردو) ، ظافر الصغيري انه في اطار الشراكة مع وزارة المرأة سيتم توفير تمويلات لصاحبات المشاريع الحرفية دون فوائض تتراوح بين الف و10 الف دينار،وذلك خلال تنظيم دورة تكوينية في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية اليوم الاحد ،بفضاء البلدية لفائدة النساء العاطلات عن العمل بالشراكة مع المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى وقال ان الدور البلدي يتمثل في فتح باب تسويق منتوجات الحرفيات من حلي ومواد منزلية وتجميلية وحياكة ومنسوج وحلويات ... في اطار ما توفره البلدية من ورشات وخيام تنشيطية تتولى تنظيمها بصفة مستمرة ، بما يوفر لهن مورد رزق قار ويكسبهن الاستقلالية الاقتصادية ويحقق لهن الاستقرار الاجتماعي والمادي.
وأكد الصغيري في هذا السياق، اهمية انفتاح البلدية على المجتمع المدني بالاستناد الى العمل التشاركي مع مؤسسات الدولة الرسمية والانفتاح على الجمعيات و النشطاء المدنيين على حد السواء ، لتكوين الحرفيات وتمكينهن من شهائد في الانشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما لفت في جانب اخر، الى ضرورة تجاوز الفضاء البلدي لدوره الاداري التقليدي ليتحول الى فضاء للتكوين وخلق المشاريع واتاحة الفرص امام عديد المواطنات للحصول على التمويل المطلوب ، بما يساهم في ادراجهن في الدورة الاقتصادية المحلية انطلاقا من الدوائر المحلية ، وبما يحقق البعد الاجتماعي والتنموي من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
ومن جهتها، سلطت رئيسة المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى، ريم الحرباوي الضوء على الدور التنموي للدوائر البلدية وعلى اهمية الشراكة بين مختلف الاطراف ذات العلاقة لتحقيق الهدف التنموي الشامل المنشود في كل الدوائر البلدية بكامل الجمهورية التونسية دون اقصاء وتمييز واكدت ضرورة تعميم مثل هذه الدورات التكوينية لفائدة العاطلات عن العمل بكل الدوائر البلدية في تونس ،بما يسهم في التعريف بالمنتوج الحرفي واليدوي لكل جهة ويضفي مزيدا من الحيوية على الدورة الاقتصادية الوطنية وذلك في اتجاه معاضدة مجهودات الدولة من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي الناجع للمراة الريفية والحضرية على حد السواء.
وأكد الصغيري في هذا السياق، اهمية انفتاح البلدية على المجتمع المدني بالاستناد الى العمل التشاركي مع مؤسسات الدولة الرسمية والانفتاح على الجمعيات و النشطاء المدنيين على حد السواء ، لتكوين الحرفيات وتمكينهن من شهائد في الانشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما لفت في جانب اخر، الى ضرورة تجاوز الفضاء البلدي لدوره الاداري التقليدي ليتحول الى فضاء للتكوين وخلق المشاريع واتاحة الفرص امام عديد المواطنات للحصول على التمويل المطلوب ، بما يساهم في ادراجهن في الدورة الاقتصادية المحلية انطلاقا من الدوائر المحلية ، وبما يحقق البعد الاجتماعي والتنموي من اجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
ومن جهتها، سلطت رئيسة المجمع الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى، ريم الحرباوي الضوء على الدور التنموي للدوائر البلدية وعلى اهمية الشراكة بين مختلف الاطراف ذات العلاقة لتحقيق الهدف التنموي الشامل المنشود في كل الدوائر البلدية بكامل الجمهورية التونسية دون اقصاء وتمييز واكدت ضرورة تعميم مثل هذه الدورات التكوينية لفائدة العاطلات عن العمل بكل الدوائر البلدية في تونس ،بما يسهم في التعريف بالمنتوج الحرفي واليدوي لكل جهة ويضفي مزيدا من الحيوية على الدورة الاقتصادية الوطنية وذلك في اتجاه معاضدة مجهودات الدولة من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي الناجع للمراة الريفية والحضرية على حد السواء.
En continu
- Hier 20:56 قصر قرطاج في سبات اعلامي عميق ببرود مريب
- Hier 19:45 الزواري ،،، الشهيد الذي لا بواكي له !
- Hier 16:51 هنيئا للجزائر.. هنيئا لتونس...
- Hier 16:26 الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة العاشرة
- Hier 11:54 جندوبة: حجز 3 طن من البطاطا داخل مخزن عشوائي
- Hier 11:13 هدوء حذر وسط بيروت إثر ''ليلة ملتهبة''
- Hier 10:43 تتويج ملكة جمال جاميكا بلقب ملكة جمال العالم
- Hier 10:11 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 20:36 حكومة قوية.. لازمة و ضرورية..
- Hier 20:34 الثعلب الغبي..
- Hier 20:30 عن المناظرة التاريخيّة بين مريم وعربيّة
- Hier 20:00 تفاصيل تسليم شهادة وفاة لمريض مايزال حيّا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
11°
|10°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
1.43 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|10°-10
|23°-11
|20°-15
|18°-12
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(119 083) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 295) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 392) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 71 640) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 68 957) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 780) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 823) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 675) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 093) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 363) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 034) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 138) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 496) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 613) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 603) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 273) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 077) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 047) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 962) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 36 471) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
Par:Azzah (France )
Sur: الزرقوني مهاجما قيس سعيد: تتفكر يا قيس وقت خذيت الباك و عندك منحة 30 دينار، هذيكا من عند بورقيبة