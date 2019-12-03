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رابطة ابطال افريقيا: عودة منتظرة لخليل شمام امام شبيبة القبائل

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
وات - سجلت التمارين الجماعية للترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء عودة قائد الفريق خليل شمام الذي ينتظر أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية يوم الجمعة المقبل أمام فريق شبيبة القبايل الجزائري في مباراة الجولة الثانية لحساب دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .

وكان شمام قد تخلف بسبب الاصابة عن لقاء الجولة الأولى السبت الماضي في المغرب الذي تفوق فيه الترجي على الرجاء البيضاوي 2-صفر .
وقد شرع الترجي في الإعداد لمباراة مساء الجمعة القادم التي ستجمعه بشبيبة القبائل في إطار الجولة الثانية (المجموعة 4) من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل أصدر الترجي بيانا اليوم افاد فيه انه سينطلق غدا الأربعاء في بيع تذاكر المباراة .

وسيتم منح جماهير الفريق الضيف التذاكر مجانا على ان تتم المعاملة بالمثل في لقاء الاياب في تزي وزو حسب ما ذكر فريق شبيبة القبائل على صفحته الرسمية على فايسبوك .
وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الذهاب في رادس بين 10 دنانير و15 دينارا و25 دينارا و35 دينارا كما اشار بلاغ الترجي أنه بإمكان الانصار دون 18 سنة الدخول إلى الملعب شريطة اقتطاع تذكرة دخول .
ويتوقع أن يصل فريق شبيبة القبائل إلى تونس غدا استعدادا لخوض المباراة.
وكانت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) عينت ثلاثي تحكيم سينغالي لإدارة مباراة يوم الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا .
ويتركب طاقم التحكيم من الحكم ماغات ندايي والمساعدين الحاج سامبا وبنغورا نوها.
وفاز الترجي الرياضي في الجولة الافتتاحية على الرجاء البيضاوي 2-0 يوم السبت الماضي بينما تغلب فريق شبيبة القبائل يوم الجمعة المنقضي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0.
وتجمع المباراة الاخرى المبرمجة ليوم السبت المقبل بين نادي فيتا كلوب والرجاء البيضاوي.

  
  
     
  
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