حمادي الدو يدرب اتحاد تطاوين

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- اتفقت هيئة الإتحاد الرياضي بتطاوين مع المدرب حمادي الدو لتدريب الفريق .وسينطلق الدو في عمله بداية من يوم غد الثلاثاء حسب ما افاد به النادي.وسيساعده في التدريب كل من رمزي كريد وشكري خلفة ويذكر ان حمادي الدو درب عددا من الاندية في تونس والجزائر وفي السعودية وفي الامارات .كما عمل ضمن الاطار الفني للمنتخب التونسي.وانهزم اتحاد تطاوين يوم السبت اما نجم المتلوي في المظيلة بنتيجة 1-صفر في اطار الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ويحتل الاتحاد المركز 14 والاخير برصيد نقطتين من تعادلين فقط و08 هزائم ر/ زهو