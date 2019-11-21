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قمة النجم الساحلي والاهلي المصري بابطال افريقيا في رادس يوم 29 نوفمبر بداية من الثامنة ليلا

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - اعلن النجم الساحلي يوم الخميس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن اقامة مباراته امام الاهلي المصري بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


وكان فريق جوهرة الساحل خاض مباراتيه السابقتين برابطة ابطال افريقيا في الدورين التمهيديين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير امام حوريا كوناكري الغيني واشانتي كوتوكو الغاني وذلك بسبب تواصل اشغال توسعة الملعب الاولمبي بسوسة التي ستتواصل لمدة عامين.
ويستقبل النجم الساحلي في سباق الرابطة المحترفة الاولى على ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.
يذكر ان النجم الساحلي تعاقد يوم الاثنين الماضي مع اطار فني جديد بقيادة الاسباني خوان كارلوس غاريدو (50 عاما) لمدة سنة ونصف الى غاية نهاية جوان 2021.
وسبق لغاريدو ان اشرف على نادي الاهلي وتوج معه بكاس الكنفدرالية الافريقية والسوبر المصري عام 2014.

  
  
     
  
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