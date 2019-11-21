رئيس الدولة يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس لدى روسيا وباكستان

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس وهما:
- طارق بن سالم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا.
- برهان الكامل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية.
وأفاد طارق بن سالم سفير تونس لدى فيدرالية روسيا أن من أولويات برنامج عمله إعادة التوازن للمبادلات التجارية الثنائية عبر تطوير الصادرات التونسية إلى هذا البلد الصديق وتعزيز موقع تونس في إطار مبادرة الشراكات الإستراتيجية بين إفريقيا وروسيا التي انعقدت أولى دوراتها في المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة "سوتشي" الروسية في أكتوبر الماضي.
من ناحيته أكد برهان الكامل سفير تونس بجمهورية باكستان الإسلامية أنه سيركز جهوده لفتح أسواق واعدة بهذا البلد الشقيق وبالمنطقة أمام المنتوجات التونسية الفلاحية والفسفاط إلى جانب دفع التعاون في كافة المجالات لا سيما العلمية والثقافية منها.
وحضر الموكب صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.
- طارق بن سالم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا.
- برهان الكامل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية.
وأفاد طارق بن سالم سفير تونس لدى فيدرالية روسيا أن من أولويات برنامج عمله إعادة التوازن للمبادلات التجارية الثنائية عبر تطوير الصادرات التونسية إلى هذا البلد الصديق وتعزيز موقع تونس في إطار مبادرة الشراكات الإستراتيجية بين إفريقيا وروسيا التي انعقدت أولى دوراتها في المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة "سوتشي" الروسية في أكتوبر الماضي.
من ناحيته أكد برهان الكامل سفير تونس بجمهورية باكستان الإسلامية أنه سيركز جهوده لفتح أسواق واعدة بهذا البلد الشقيق وبالمنطقة أمام المنتوجات التونسية الفلاحية والفسفاط إلى جانب دفع التعاون في كافة المجالات لا سيما العلمية والثقافية منها.
وحضر الموكب صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.
En continu
- Hier 20:43 أما آن لك سيدي الوزير أن ترحل؟
- Hier 20:34 أي حكومة ستفرز المشاورات! ؟؟
- Hier 18:57 انتخاب تونس عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:47
|12:12
|07:03
|05:33
|
20°
|20°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-13
|22°-12
|22°-14
|18°-13
|19°-15
Follow @babnet_Tunisie
(114 841) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 430) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 295) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 130) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 698) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 139) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 214) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 66 416) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 61 100) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 285) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 996) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 322) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 598) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 837) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 247) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 51 782) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 882) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 117) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 894) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 118) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:karimyousef (France )
Sur: بولبابه سالم في رسالة الى قيس سعيد: الشعب يريد الحقيقة حول التصريحات الخطيرة لشوشو