رئيس الدولة يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس لدى روسيا وباكستان

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس وهما:- طارق بن سالم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا.- برهان الكامل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية.وأفاد طارق بن سالم سفير تونس لدى فيدرالية روسيا أن من أولويات برنامج عمله إعادة التوازن للمبادلات التجارية الثنائية عبر تطوير الصادرات التونسية إلى هذا البلد الصديق وتعزيز موقع تونس في إطار مبادرة الشراكات الإستراتيجية بين إفريقيا وروسيا التي انعقدت أولى دوراتها في المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة "سوتشي" الروسية في أكتوبر الماضي.من ناحيته أكد برهان الكامل سفير تونس بجمهورية باكستان الإسلامية أنه سيركز جهوده لفتح أسواق واعدة بهذا البلد الشقيق وبالمنطقة أمام المنتوجات التونسية الفلاحية والفسفاط إلى جانب دفع التعاون في كافة المجالات لا سيما العلمية والثقافية منها.وحضر الموكب صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.