Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - 3eesh Enta  

رئيس الدولة يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس لدى روسيا وباكستان

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لتونس وهما:

- طارق بن سالم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا.


- برهان الكامل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية.

وأفاد طارق بن سالم سفير تونس لدى فيدرالية روسيا أن من أولويات برنامج عمله إعادة التوازن للمبادلات التجارية الثنائية عبر تطوير الصادرات التونسية إلى هذا البلد الصديق وتعزيز موقع تونس في إطار مبادرة الشراكات الإستراتيجية بين إفريقيا وروسيا التي انعقدت أولى دوراتها في المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بمدينة "سوتشي" الروسية في أكتوبر الماضي.

من ناحيته أكد برهان الكامل سفير تونس بجمهورية باكستان الإسلامية أنه سيركز جهوده لفتح أسواق واعدة بهذا البلد الشقيق وبالمنطقة أمام المنتوجات التونسية الفلاحية والفسفاط إلى جانب دفع التعاون في كافة المجالات لا سيما العلمية والثقافية منها.

وحضر الموكب صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية.


  
  
     
  
cadre-151672c431024342b0e11d166d2e656e-2019-11-21 16:19:31






0 de 0 commentaires pour l'article 193078



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
20°
 20° % 32 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1322°-1222°-1418°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574353583|193078 1186|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires