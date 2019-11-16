الدورة الخامسة لمعرض هدايا الصناعات التقليدية فرصة لترويج منتوجات الحرفيين

Samedi 16 Novembre 2019
وات - انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض هدايا الصناعات التقليدية أمس الخميس بفضاء الأكـروبوليوم بقرطاج، لتتواصل الى غاية يوم 24 نوفمبر 2019 بمشاركة 50 عارضا من مختلف الولايات.
وتعتبر هذه التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مناسبة لترويج منتوجات حرفيي الصناعات التقليدية التونسية وخاصة منها هدايا آخر السنة وتحفيز المهنيين والمشترين العموميين والإدارات والمؤسسات الإقتصادية والمالية والتمثيليات الديبلوماسية لاقتناء ما يعرضه الحرفيون والمؤسسات الحرفية من ابتكارات ومنتوجات.
كما تهدف الى تشجيع الفاعلين في القطاع من المنتجين على الاهتمام والتجديد في اختصاص الهدايا و تطوير ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي التونسي وتوسيع تواجد الصناعات التقليدية عبر التسويق الرقمي بإحداث موقع www.articadeau.com .
ومن الإختصاصات التي تحتضنها أجنحة المعرض على مساحة 1000 متر مربع، تبرز حرف الجلد والخزف والخشب والحلي والإكسسوارات والألياف النباتية وتقطير الزيوت والعطورات والنحاس والبلور المنفوخ واللباس التقليدي.
ويحتوي المعرض على فضاء تجاري لعرض وبيع هدايا الصناعات التقليدية وفضاء للقاءات بين العارضين والمهنيين الذين تمت دعوتهم لعقد علاقات شراكة وتعاون مع العارضين.
وتعتبر هذه التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مناسبة لترويج منتوجات حرفيي الصناعات التقليدية التونسية وخاصة منها هدايا آخر السنة وتحفيز المهنيين والمشترين العموميين والإدارات والمؤسسات الإقتصادية والمالية والتمثيليات الديبلوماسية لاقتناء ما يعرضه الحرفيون والمؤسسات الحرفية من ابتكارات ومنتوجات.
كما تهدف الى تشجيع الفاعلين في القطاع من المنتجين على الاهتمام والتجديد في اختصاص الهدايا و تطوير ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي التونسي وتوسيع تواجد الصناعات التقليدية عبر التسويق الرقمي بإحداث موقع www.articadeau.com .
ومن الإختصاصات التي تحتضنها أجنحة المعرض على مساحة 1000 متر مربع، تبرز حرف الجلد والخزف والخشب والحلي والإكسسوارات والألياف النباتية وتقطير الزيوت والعطورات والنحاس والبلور المنفوخ واللباس التقليدي.
ويحتوي المعرض على فضاء تجاري لعرض وبيع هدايا الصناعات التقليدية وفضاء للقاءات بين العارضين والمهنيين الذين تمت دعوتهم لعقد علاقات شراكة وتعاون مع العارضين.
En continu
- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
- Hier 17:09 اختيار فاشل منذ البداية
- Hier 14:45 أنتم لا دين و لا مِلّة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:12
|14:50
|12:11
|06:58
|05:28
|
21°
|20°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-11
|17°-10
|18°-10
|15°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(109 400) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(107 971) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 875) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 963) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 333) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 855) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 655) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 589) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 591) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 925) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 870) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 160) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 438) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 610) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 181) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 405) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 641) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 527) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 017) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 574) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:ajanoub (France )
Sur: الحبيب الجملي: عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات