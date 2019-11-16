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الدورة الخامسة لمعرض هدايا الصناعات التقليدية فرصة لترويج منتوجات الحرفيين

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
وات - انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض هدايا الصناعات التقليدية أمس الخميس بفضاء الأكـروبوليوم بقرطاج، لتتواصل الى غاية يوم 24 نوفمبر 2019 بمشاركة 50 عارضا من مختلف الولايات.
وتعتبر هذه التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مناسبة لترويج منتوجات حرفيي الصناعات التقليدية التونسية وخاصة منها هدايا آخر السنة وتحفيز المهنيين والمشترين العموميين والإدارات والمؤسسات الإقتصادية والمالية والتمثيليات الديبلوماسية لاقتناء ما يعرضه الحرفيون والمؤسسات الحرفية من ابتكارات ومنتوجات.
كما تهدف الى تشجيع الفاعلين في القطاع من المنتجين على الاهتمام والتجديد في اختصاص الهدايا و تطوير ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي التونسي وتوسيع تواجد الصناعات التقليدية عبر التسويق الرقمي بإحداث موقع www.articadeau.com .


ومن الإختصاصات التي تحتضنها أجنحة المعرض على مساحة 1000 متر مربع، تبرز حرف الجلد والخزف والخشب والحلي والإكسسوارات والألياف النباتية وتقطير الزيوت والعطورات والنحاس والبلور المنفوخ واللباس التقليدي.

ويحتوي المعرض على فضاء تجاري لعرض وبيع هدايا الصناعات التقليدية وفضاء للقاءات بين العارضين والمهنيين الذين تمت دعوتهم لعقد علاقات شراكة وتعاون مع العارضين.

  
  
     
  
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