تنصيب مديرين عامين على رأس كل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- تم تكليف مديرين عامين على رأس كل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة عوضا عن رئيس مدير عام واحد يتولى تسيير المؤسستين معا، وفقا لقرار اصدره وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.وتم، في اطار تغيير شكل تسيير المؤسستين، تعيين عبد الرزاق وناسي مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي يتولى مهمة التسيير الاستراتيجي والحوكمة فيما يتولى المدير العام الجديد لشركة فسفاط قفصة، علي الخميلي، التسيير التقني واليومي للشركة.وتمت عملية تنصيب المديرين العامين الجديدين، الأربعاء.واختار، بنفس المناسبة، أعضاء مجلس الإدارة (يهم المؤسستين)، علي مقداد شبل، رئيسا للمجلس.وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، " إن هذا القرار يأتي في اطار الهيكلة الجديدة للمؤسستين وتفعيلا لقرارات الحوار الوطني حول الطاقة، الذي دار في شهر رمضان المنقضي".وأفاد "أن الحل الوحيد لتدهور الوضع المالي لشركة فسفاط قفصة يكمن في العمل وخلق الثروة " مبينا بخصوص الانتدابات أن الاتفاقات، التي أبرمتها الشركة ستتواصل ولكن "من غير المعقول أن ترتفع نسبة الانتدابات في ما الإنتاج يتراجع".وأبرز المدير العام الجديد لشركة فسفاط قفصة علي الخميلي، لوات، " أنه سيركز خلال مهمته الجديدة على فض المشاكل الاجتماعية، علاوة على التسيير اليومي للشركة.وصرح المدير العام الجديد للمجمع الكيميائي، عبد الرزاق وناسي ل(وات) أن الخسائر الحالية للمجمع الكيميائي التونسي تقدر ب150 مليون دينار سنويا بعد أن كان المجمع وشركة فسفاط قفصة يحققان مرابيح تصل إلى 400 مليون دولار سنويا (ما قبل ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011) أي ما يعادل 1035 مليون دينار تونسي.وقال وناسي "أن خسائر المجمع متاتية أساسا من كتلة أجور عمال البيئة إلى جانب الدعم، الذي يقدمه المجمع للفلاحة التونسية والمقدر ب100 مليون دينار سنويا ".تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، السابق، عبد اللطيف حمام تم تعيينه مؤخرا كاتبا عاما للحكومة.