بعيونهن: جائزة الكريديف لأفضل مخرجة سينمائية تُسند لفيلم ''بنت القمرة'' لهبة الذوادي

Jeudi 17 Octobre 2019



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- فازت المخرجة التونسية هبة الذوادي بجائزة الكريديف لأفضل مخرجة سينمائية والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف دينار عن فيلمها "بنت القمرة"، وذلك في ختام الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن".وسيقع تسليم الجائزة للمخرجة الشابة مساء الجمعة 18 أكتوبر (س15) بمقر الكريديف بالعاصمة.وتم الإعلان عن المتوجة بهذه الجائزة التي يمنحها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، في حفل الاختتام الذي أقيم مساء الثلاثاء 15 أكتوبر بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات الذي استضاف جل فعاليات الدورة.وتألفت لجنة التحكيم التي أشرفت على إسناد هذه الجائزة، من المخرج محمد طبيب والصحفية المختصة في السينما علياء حمزة والمخرجة اللبنانية دوريس طابة.وسلمت الهيئة المديرة للمهرجان خلال حفل الاختتام، مجسم شعار الدورة للمشاركين في المهرجان وكذلك المشاركين في ورشة كتابة السيناريو التي أشرف عليها كاتب السيناريو المصري مازن رمسيس كما تم بالمناسبة عرض الفيلم العراقي "بلاري" للمخرجة إسراء منعم والفيلم اللبناني "زينب عالموتور" للمخرجة ديما الحوار.وكان حفل الاختتام مناسبة للكشف عن مشاريع شراكات مع مهرجانات تعنى بسينما المرأة في العالم العربي من أجل تبادل الخبرات والأفكار وتطوير المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تعنى بالمرأة السينمائية بصفة خاصة.ووفق بيان صحفي صادر عن المنظمين، أكدت إدارة مهرجان "بعيونهن" بالمناسبة سعيها إلى تطوير التعاون مع المهرجانات المختصة، مشيرة إلى الدور الذي لعبته الإقامة الفنية للمشاركات في إفراز أعمال سينمائية جيدة ستتابعها لاحقا هيئة المهرجان على أمل أن تكون جاهزة للبث في الدورة الرابعة من تظاهرة "بعيونهن".وجدير بالتذكير أن مهرجان "بعيونهن" انتظم من 11 إلى 15 أكتوبر 2019 وشهد مشاركة 35 فيلما أجنبيا وعربيا منها 12 فيلما تونسيا.وتوزعت فقرات المهرجان بين فضاء دار سيباستيان بالحمامات والفضاء الخاص "جيلان" بنابل.