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الاتحاد الافريقي لكرة القدم : بلخواص والحساني في نهائيات كاس امم افريقيا دون 23 سنة

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثقته في التحكيم التونسي من خلال اختيار الحكم الدولي سليم بلخواص والمساعد خليل الحساني للمشاركة في ادارة مباريات نهائيات كاس افريقيا للأمم لأقل من 23 سنة المؤهلة لأولمبياد اليابان 2020 والتي ستقام في مصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم.


  
  
     
  
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