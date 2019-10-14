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زغوان: صابة قياسيّة لانتاج الزيتون بالجهة تقدر بحوالي 75 ألف طن خلال الموسم الحالي

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - شكلت الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون بزغوان، محور جلسة العمل التي انعقدت اليوم الاثنين، بمقر الولاية وذلك بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي وبحضور كافة الهياكل الإدارية والفنية ذات الصلة.

واستنادا إلى المعطيات التي قدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، حمزة البحري، فإن صابة الزيتون لهذا الموسم ستكون قياسية، حيث قدرها الفنيون بحوالي 75 ألف طن، وهو ما يعادل ضعف معدل الإنتاج السنوي للعشرية الأخيرة والتي قدرت بـ38 ألف طن، فضلا عن أنها تتجاوز انتاج الموسم الفارط بـ56 ألف طن.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مساحة غابة الزيتون تبلغ 58 ألف هكتارا تشتمل على 7ر7 مليون شجرة زيتون، منها 8 آلاف هكتارا من الزياتين البيولوجية.

كما تتواجد بالجهة 36 معصرة لتحويل الزيتون و5 وحدات لتعليب الزيت ووحدة لتصبير الزيتون .
وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على معاينة المعاصر والتدخل لتعهد مصبات المرجين وتهيئة المسالك المرتبطة بها، مع الدعوة إلى إحداث مصب جماعي بالفحص.

  
  
     
  
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