زغوان: صابة قياسيّة لانتاج الزيتون بالجهة تقدر بحوالي 75 ألف طن خلال الموسم الحالي

Lundi 14 Octobre 2019
وات - شكلت الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون بزغوان، محور جلسة العمل التي انعقدت اليوم الاثنين، بمقر الولاية وذلك بإشراف والي الجهة، صالح المطيراوي وبحضور كافة الهياكل الإدارية والفنية ذات الصلة.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، حمزة البحري، فإن صابة الزيتون لهذا الموسم ستكون قياسية، حيث قدرها الفنيون بحوالي 75 ألف طن، وهو ما يعادل ضعف معدل الإنتاج السنوي للعشرية الأخيرة والتي قدرت بـ38 ألف طن، فضلا عن أنها تتجاوز انتاج الموسم الفارط بـ56 ألف طن.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مساحة غابة الزيتون تبلغ 58 ألف هكتارا تشتمل على 7ر7 مليون شجرة زيتون، منها 8 آلاف هكتارا من الزياتين البيولوجية.
كما تتواجد بالجهة 36 معصرة لتحويل الزيتون و5 وحدات لتعليب الزيت ووحدة لتصبير الزيتون .
وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على معاينة المعاصر والتدخل لتعهد مصبات المرجين وتهيئة المسالك المرتبطة بها، مع الدعوة إلى إحداث مصب جماعي بالفحص.
واستنادا إلى المعطيات التي قدمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، حمزة البحري، فإن صابة الزيتون لهذا الموسم ستكون قياسية، حيث قدرها الفنيون بحوالي 75 ألف طن، وهو ما يعادل ضعف معدل الإنتاج السنوي للعشرية الأخيرة والتي قدرت بـ38 ألف طن، فضلا عن أنها تتجاوز انتاج الموسم الفارط بـ56 ألف طن.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مساحة غابة الزيتون تبلغ 58 ألف هكتارا تشتمل على 7ر7 مليون شجرة زيتون، منها 8 آلاف هكتارا من الزياتين البيولوجية.
كما تتواجد بالجهة 36 معصرة لتحويل الزيتون و5 وحدات لتعليب الزيت ووحدة لتصبير الزيتون .
وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على معاينة المعاصر والتدخل لتعهد مصبات المرجين وتهيئة المسالك المرتبطة بها، مع الدعوة إلى إحداث مصب جماعي بالفحص.
En continu
- 13:44 صور بألف معنى
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 23:18 قيس سعيد و وصية موسى عليه السلام لأخيه هارون
- Hier 23:10 آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد
- Hier 22:51 الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
26°
|26°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|26°-21
|27°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 741) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 183) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 462) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(146 422) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(126 118) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 599) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 085) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 409) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 781) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 972) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 762) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 254) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 293) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 263) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 070) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 366) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 63 188) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 971) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 555) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 422) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:mandhouj (France )
Sur: زياد الهاني وجوهر بن مبارك يعلنان فوز قيس سعيّد بالرئاسة فوزا ساحقا