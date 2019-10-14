تقلبات جوية مرتقبة غدا الثلاثاء

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- تتوقع مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور تقلبات جوية غدا، الثلاثاء 15 أكتوبر 019، ونزول أمطار مؤقتا رعديّة على أغلب المناطق تكون غزيرة ومحليا هامّة بعد الظهر بالشمال والوسط.ومن المنتظر أن تتراوح الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر محليا وتصل الى حدود 80 مليمتر.كما يشير المعهد الوطني للرصد الجوي إلى هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات.وفي هذا الإطار توصي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب من السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية.